Ukrayna ziyareti öncesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aynı saldırıda 9 askerimiz yaralandı. Türkiye daha önceki saldırılarda olduğu gibi bu saldırıda da cevabını misli ile verdi. Vermeye de devam ediyor. Çok farklı bir şekilde orada gerek fırtına obüslerimizle, gerek havadan F-16'larımızla orada belirlenen noktalara vuruşlar devam ediyor. Ülkemizin, milletimizin, İdlibli kardeşlerimizin güvenliğinin temini için yürüttüğümüz operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız. Bu tarz alçak saldırılarla Türkiye'nin kararlılığını sınayanlar büyük hata yaptıklarını anlayacaklardır. Şehitlerimize Rabbimden rahmet, yaralı askerlerimiz acil şifalar temenni ediyorum" dedi.

(İHA)