Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi'nin Açılışı Yapıldı

Antalya Havalimanı'nda Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi'nin açılışı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımlarıyla yapıldı.

Antalya Havalimanı'nda Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi'nin açılışı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımlarıyla yapıldı. Oktay, "Uyarı sistemi sayesinde 100 kilometre yarıçaplı bir kapsama alanındaki yağışlı hava kütleleri ve rüzgar hareketleri tespit edilerek gerekli önemleri almaya imkan tanınmaktadır" dedi. Sistemin Türkiye'de ilk olduğu bildirildi.



Tarım ve Orman Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz Ocak ayında 12 kişinin yaralanmasına, bazı uçaklarda da hasara neden olan hortumun vurduğu Antalya Havalimanı'nda, Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel katıldı. Tören öncesi, havalimanına kurulacak olan sistemin video gösterimiyle tanıtımı yapıldı.



"Kat ettiğimiz mesafe ile de özellikle gurur duyuyoruz"



16 yıldır vatandaşla omuz omuza çalıştıklarını bildiren Fuat Oktay şöyle konuştu:



"Bütün mesele insana hizmetkar olabilmektir. Bu anlayışla kalkınma yolunda durmadan ilerliyoruz. Demokrasimize, kalkınmamıza ve ekonomimize, milletimizin desteği ile sahip çıkıyor; 2023 hedeflerimize, 2053 ve 2071 vizyonlarımıza milletimizle omuz omuza yürüyoruz. Geride bıraktığımız 16 yıllık dönemde, ekonomimiz, hızlı ve istikrarlı bir büyüme performansı ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ve liderliğinde gösterdiğimiz gayret ve çabalar neticesinde oluşan, Türkiye'nin 16 yıllık kazanımları hepimiz için çok değerlidir. Türkiye, istikrarlı politikalarımız sayesinde 16 yılda 200 milyar doları aşan doğrudan yabancı yatırıma ev sahipliği yapmıştır. Yüksek katma değerli ve nitelikli istihdam oluşturan uzun vadeli yatırımları ülkemize çekmeye yönelik politikalarımız önümüzdeki dönemde de devam edecek. Bu amaçla çalışmalarımıza durmaksızın devam ediyoruz. Havacılıkta kat ettiğimiz mesafe ile de özellikle gurur duyuyoruz."



Oktay, Antalya'ya yapılan yatırımları anlattı



Antalyalılara hizmet etmenin kendileri için sevda olduğunu ifade eden Oktay, kente yaptıkları yatırımları şöyle sıraladı:



"İşte bu sevda ile son 16 yılda Antalya'ya 40 milyar lira yatırım yaptık. Sosyal yardımlar ile de Antalyalı kardeşlerimizin yanında olduk; ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 2,5 milyar lira tutarında sosyal yardım sağladık. 3'ü vakıf, 1'i devlet olmak üzere 4 üniversite kurarak şehrimizdeki üniversite sayımızı 5'e yükselttik. Antalya'nın üniversiteleri bugün hem yurt içinden hem yurt dışından öğrencilerin tercih ettiği önde gelen üniversiteler arasındadır. Antalya'mıza 2 Teknokent, 17 Ar-Ge, 1 Tasarım Merkezi kurduk. Özel sektörün dinamizminin ekonomik büyüme için önemli olduğunun bilinciyle son 16 yılda 196 bin Antalyalı işverenimize toplam 4 milyar liralık teşvik sağladık. Antalyaspor ve Alanyaspor ile futbolda da başarılı şehrimiz Antalya'ya 33 bin seyirci kapasiteli stadyum ile birlikte, spor salonları, gençlik merkezleri, futbol sahaları gibi sosyal tesisleri kazandırdık. İstedik ki Antalyalı kardeşimiz yaşadığı herhangi bir sağlık sorunu için başka illere gitmeye mecbur kalmasın. Bunun için Antalya'ya 56 adet sağlık tesisi yaptık. Antalya'mıza kazandıracağımız bin yataklı Şehir Hastanemizin de yakında temelini atacağız. Giderek büyüyen ve cazibe merkezi haline gelen Antalya'ya TOKİ kanalı ile 4 bin 432 konut kazandırdık. Ulaşım projeleriyle Antalya'nın tüm dünya ile kucaklaşmasını sağladık. Antalya'nın bölünmüş yol uzunluğunu toplamda 640 kilometreye ulaştırdık. Şu an Antalya'da toplam maliyeti 13,1 milyar lira olan 19 adet yol projemizin yapımı devam ediyor. Antalya'ya yapacağımız en önemli yatırımlardan biri, Antalya'yı hem İstanbul'a hem de Afyon üzerinden Uşak, Manisa ve İzmir'e yüksek hızlı tren ve hızlı tren hatlarıyla bağlayacak olan Eskişehir-Kütahya-Afyonkarahisar-Isparta/Burdur-Antalya hızlı tren projesidir."



"Biz vaad ettiğimizi unutmayız, söz verince yaparız"



Hızlı tren projesinin etüt çalışmalarının dört kesim halinde devam ettiğini ifade eden Oktay, Antalya'nın sadece turizm alanında değil tarım alanında da çalışmaların yapıldığı bir şehir olduğuna dikkat çekti. Oktay, "Son 16 yılda inşa ettiğimiz sulama tesisleriyle Antalya'da 472 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Antalyalı çiftçilerimize 199 bin dekar zirai arazinin daha sulamaya açılacağının müjdesini verdi. Antalyalı çiftçilerimize toplam 1,1 milyar liralık tarımsal destek verdik. 2014 seçimlerinde çiftçiye sulama suyunda ücretsiz elektrik vaat etmiştik. Biz vaad ettiğimizi unutmayız, söz verince yaparız. Seçimden hemen sonra güneş tarlaları kurduk, buradan elde ettiğimiz elektriği çiftçimize bedava kullandırdık. Bundan sonra da Antalyalı çiftçimizin bereketine bereket katmaya devam edeceğiz" dedi.



Antalya Havalimanı'nın yolcu trafiğini ele alan Oktay, son 16 yılda 3 kat artış yaşandığını söyledi. 2003 yılında 10 milyon 371 bin olan Antalya Havalimanı yolcu trafiğinin, geçtiğimiz yıl 31 milyon 566 bine ulaştığının altını çizen Fuat Oktay sözlerine şöyle devam etti:



"2018 yılı Antalya'ya gelen turist sayısı 12,4 milyondur. Antalya'ya kazandırdığımız Gazipaşa Havalimanı'nından sonra şimdi Antalya'ya üçüncü bir havalimanı Batı Antalya Havalimanı'nın yapımı için çalışmalara başladık. Havalimanını inşallah 2022 yılına kadar tamamlayıp hizmete sunmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz günlerde Antalya'nın maruz kaldığı afetler, altyapı yatırımlarının önemini bir kez daha göstermiştir. Bu felaketlerde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Antalya'mıza bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Hortum, deprem gibi beşerin tedbirini aşan afetlerin önüne geçmek mümkün değildir, ama zararlarını azaltmak için gereken önlemleri almak bizlerin elindedir."



Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi'nin bu yönde yapılan teknolojik altyapı çalışmalarına bir örnek olduğuna dikkat çeken Oktay, "Uyarı sistemi sayesinde 100 kilometre yarıçaplı bir kapsama alanındaki yağışlı hava kütlelerini ve rüzgar hareketleri tespit edilerek gerekli önemleri almaya imkan tanımaktadır. Havacılık sektörünün faaliyetlerini olumsuz şekilde etkileyen ve uçuş emniyeti açısından risk oluşturan tehlikelerden birisi, uçakların iniş ve kalkışları esnasında karşılaştıkları ani rüzgar kırılımlarıdır. Yani özellikle kara ve deniz etkileşimi sebebiyle havalimanlarında alçak seviye rüzgar değişimleri yaşanabilmektedir. Antalya Havalimanı'nın ani rüzgar değişimlerine açık olması ve yoğun bir uçuş trafiğinin olması sebebiyle Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz bu uyarı sisteminin ilk olarak Antalya Havalimanı'nda yapılmasını kararlaştırmıştır" dedi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bünyesindeki personellerin Türkiye'deki tüm havalimanlarında görev aldığına dikkati çeken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli havacılık sektöründe, yağmur, kar, dolu, fırtına gibi meteorolojik olayların hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Pakdemirli, can ve mal kayıplarının meydana geldiği, büyük boyutlu kaza ve kırılmalara sebep olan meteorolojik olayların tespit edilerek gerekli uyarıların yapılabilmesi ve uçuş güvenliğine katkı sağlanabilmesi için özel uyarı sistemleri geliştirilip havalimanlarına konulduğunu bildirdi.



Bakan Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün havacılık sektörünün kalitesine kalite katmak amacıyla 74 havalimanında otomatik havalimanları için özel olarak geliştirilmiş gözlem sistemleri kurduğunu belirterek, Alçak Seviye Rüzgar Kırılım Sisteminin bu kapsamda gerçekleştiğini ifade etti.



Pakdemirli, "Yıllık ortalama 160 bin civarındaki uçak trafiği ve her yıl yaklaşık 30 milyon yolcu sayısıyla ülkemizin en yoğun 3. havalimanı olan Antalya Havalimanı, ülkemiz ekonomisinde lokomotif konumundaki havalimanlarından birisidir. Antalya Havalimanı kara ve deniz etkileşimini alçak seviye rüzgar kırılımlarının sıklıkla yaşaması ve uçuş trafiğinin yoğun olması nedeniyle seçilmiştir. Ayrıca Antalya'nın tarım ve turizm sektörü açısından önemli bir ilimiz olması da seçimde önemli bir rol oynamıştır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 2018 Eylül Ayında kurulan ve 2018 Kasım ayında hizmete alınan Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi, maliyeti de 20 milyon liradır. Meteorolojik olaylara bağlı olarak oluşabilecek bir uçak kazasının yol açabileceği can ve mal kayıpları ile bir uçuşun iptali veya inemeyen bir uçağın başka bir havalimanına inişiyle ilgili oluşacak maddi zararlar ve zaman kayıplarını minimilize etmek mümkündür. Ülkemizde ilk kez kurulan ve dünyada sayılı havalimanlarında bulunan sistemin uçuş güvenliğine ve havacılık sektörüne önemli bir katkı sağlayacağı muhakkaktır" diye konuştu. Pakdemirli, elde edilen sonuçlara göre ihtiyaç duyulan diğer havalimanlarına da sistemin kurulabileceğini işaretini verdi.



TARSİM dışında olan vatandaşlara yardım



Yaşanılan doğal afetler sonrası maddi zarar gören vatandaşların yaralarını sarmak için bir karar aldıklarını kaydeden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TARSİM sigortası dışında olan vatandaşlara da tüm Türkiye'de 1 Temmuz'dan bugüne kadar olan felaketleri kapsayacak ödeme yapılacağını bildirdi.



Bakan Pakdemirli "Tarımsal üretimin devamı ve en kısa zamanda yaraların sarılmasını sağlayabilmek için TARSİM sigortası dışında olan vatandaşlarımıza sadece Antalya'da değil, 1 Temmuz'dan bugüne kadar olan bütün felaketleri kapsayacak şekilde bir ödeme yapılacak" diyerek sözlerine son verdi.



"Dünyanın en büyük havalimanı olacak"



Türkiye'de bir ilkin gerçekleştirildiğini ifade eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hayati ve kritik derecede olan sistemin açılışını yapıyoruz. Bu sistem esasen tüm dünyada var. Dünyada bakıyoruz 6-7 tane bugüne kadar şehirde sistemler var. Bugün burada sistemi anlatmaya kalksam Ulaştırma Bakanımız var, meteorolojiden bahsetsem Tarım ve Orman Bakanımız var. 'Dışişleri Bakanı olarak sen niye kürsüye çıktın?' derseniz; havada en sık uçan insanlardan biri olarak bu açılış beni de ilgilendiriyor. Antalyalı olarak Türkiye'de ilk defa bu hizmetin Antalya'da kurulması tabi ki de bizi mutlu ediyor. Antalya Havalimanı, 2026'da inşallah dünyanın en büyük havalimanı olacak. Birçok havalimanımızda bu sistem kurulacak. Uçuş güvenliği sivil havacılık da riskin en aza indirilmesi çok önemlidir. Antalya'da da gördük doğaya karşı mücadele vermek bazen imkansızdır. Ama tedbirler de almamız gerekiyor. Rabbim biz insanlara akıl vermiş. İnsanoğlu teknoloji ve bilim geliştikçe Her şeyin çaresini bulmaya çalışıyor" dedi.



Dünyanın her yerinde teknolojilerin geliştiğini kaydeden Çavuşoğlu, sivil havacılıkta Türkiye'nin dünyayla yarışır hale geldiğini belirtti. Çavuşoğlu, "Havacılıkta biz, çok ileri bir noktaya geldik. Ulaştırma Bakanımız kusura bakmasın esasen yolcunun mutluluğu bir şehre gelirken havalimanında başlar. Bazen bizim uçak sallanırken, 'nereden geldik bu şehre?' diyoruz. Ben inanıyorum ki, önümüzdeki süreçte sivil havacılıkta da teknolojiler geliştirecektir. Güvendiğimiz kaptanlar ve kabin görevlileri var. Rahat yolculuk için her şeyi yapıyorlar. Bir daha görünmeyen kahramanlar var ben onlara teşekkür etmek istiyorum. Buradan hepsine selamlarımı gönderiyorum. Meteoroloji çalışanları vardı. Çocukluğumuzda meteorolojiye sitem ederken hava durumu tahminleri tutmazdı. Ama şimdi hava tahminleri tutuyor ve tedbirlerimizi alıyoruz" ifadelerini kullandı.



Ulaştırma Bakanı ve Alt Yapı Mehmet Cahit Turhan, Antalya Havalimanı'nda tabiat kaynaklı risklerin önlenmesi için toplandıklarını ifade etti.



"Bu tabloyla ne kadar övünsek azdır"



Küresel ticaretin yüzde 35'inin e-ticaretinin yüzde 90'ının hava yoluyla sağlandığını kaydeden Bakan Turhan şöyle konuştu:



"Gelişmiş pazarlarla gelişmekte olan pazarlar arasında uçuş rotaları üzerinde bulunuyoruz. Pek çok açıdan olduğu gibi hava yolu açısında da dikkat çekici bir üstünlüğe sahibiz. Hava yolu ulaşımın en başından beri stratejik alan olarak yaklaştık ve yaklaşmaya devam ediyoruz. Bugün ülkemiz dünyanın en büyük küresel merkezleri haline geldi. Yolcu sayısını 210 milyona çıkarırken, kapasiteyi 450 milyona yükselttik. Sektörde istihdam edilen kişi sayısı 205 bini buldu. Sektörün cirosu 110 milyar TL'ye çıktı. Ülkemizin hava yolu ulaşımında geldiği noktayı gösterme açısından İstanbul Havalimanı'nı göz önünde bulundurmuş olacağız. Türk Hava Yolları 52 bin çalışanıyla bilinirlikte 2'nci sırada. İstanbul Havalimanı dünya sivil havacılığın kalbi olma haline geldi. Bu tabloyla ne kadar övünsek azdır."



Antalya Valisi Münir Karaloğlu yapılan yatırımın önemine işaret etti. "Antalya Havalimanı, Antalya için sadece bir havalimanı değildir" diyen Karaloğlu, "Antalya ekonomisinin Antalya Havalimanı şah damarıdır, atar damarıdır. Antalya havalimanındaki konforu, uçuş güvenliğini yukarıya çekecek her türlü yatırım, kent ekonomisini için büyük bir katkıdır" dedi.



Antalya gelen özellikle yabancı turistlerin yüzde 98'inin Antalya ve Gazipaşa Havalimanı yoluyla geldiğine işaret eden Karaloğlu, "Geçen sene Antalya Havalimanındaki hava trafiğine baktığımızda 190 bin 877 hava trafiği oluşmuş ve 25 milyonu yabancı olmak üzere 33 milyon bir yolcu hareketi oluşmuş. Büyük bir ekonomiden bahsediyoruz. Yapılan bu erken uyarı sisteminin 15 gün önce Antalya'da ve havalimanı içine alan o önemli hortum olayında gördük ki bu benzeri yatırımlar Antalya'nın ihtiyacı vardır. İnşallah bu yeni sistem Antalya havalimanındaki hava trafiğinin daha güvenli yapılmasını sağlayacaktır" diye konuştu.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Antalya'nın yeni bir projeyle yine bir ilki gerçekleştirdiğini söyledi. - ANTALYA

