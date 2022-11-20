Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruldu... Terör kurbanı Ecrin'in evinde buruk sevinç var - Son Dakika
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Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruldu... Terör kurbanı Ecrin'in evinde buruk sevinç var

20.11.2022 11:38

Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruldu.

Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruldu... Terör kurbanı Ecrin'in evinde buruk sevinç var

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere yönelik "Pençe-Kılıç Hava Harekatı", Taksim'deki bombalı saldırıda hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ecrin Meydan ile babası Yusuf Meydan'ın Adana'daki evinde buruk bir sevinç yaşattı

Anne Mevlide Meydan: "Süleyman Soylu bana söz vermişti. Ona çok teşekkür ediyorum. İntikamı alınacak sen sadece dik dur demişti bana. O yüzden yüreğime su serptiler"

Terör kurbanı Yusuf Meydan'ın ağabey Yasin Meydan:

"Bunların kanı yerde kalmadı ve kalmayacakta. Bu terör illeti artık bitsin. Ne Ecrinler ne de Yusuflar artık ölmesin"

ADANA - Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" yapması, Taksim'deki bombalı saldırıda hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ecrin Meydan ile babası Yusuf Meydan'ın Adana'daki evinde buruk bir sevinç var. Acılı anne Mevlüdiye Meydan, "Süleyman Soylu bana söz vermişti. Ona çok teşekkür ediyorum. İntikamı alınacak sen sadece dik dur demişti bana" dedi.

Eşini ve kızını kaybettikten sonra büyük bir üzüntü yaşayan Mevlide Meydan'ın acısı, "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" ile bir nebze olsun azaldı.

"Ecrin'in yaşama ihtimali vardı, nefes alıyordu"

Olay anını unutamayan Mevlide Meydan, "Herkes birbirine birer adımlı mesafede yürüyorduk. Ben mağazaların vitrinlerine bakıyordum. Ben hiçbir şeyi anlamadım. Darbeyi aldıktan sonra çok küçük bir bilinç kaybı yaşamışım. Yürüdüğümü biliyorum, yürürken insanların kaçıştığını gördüm, beni de çekiştirdiler. Ben nerede olduğumu ne olduğunu anlamadığım için sadece yolun ortasında yürüdüm. Bir mağazada daraba yarıya indirilmişti eltim çocukları elinde bağırıyordu. Onu görünce Ecrin aklıma geldi, o an fark ettim. Benim bulunduğum noktada Yusuf'la Ecrin bir adım bile atamamıştı. O noktada ikisi de yerdeydi. Sonra Yusuf'un boynundan nabzını kontrol ettim, yaşamıyordu zaten. Ecrin'in yaşama ihtimali vardı, nefes alıyordu. Yaşıyordu çocuğum. Eli iki parmağı çok açılmıştı, altındaki deri duruyordu sadece. Birleştirip tampon yapmaya çalıştık, birileri bize yardım etmeye çalıştı. Sonra ambulansı aradık, kızımı ambulansa götürdük. İkisi de gitti bu kadar başka bir şey yok" diye konuştu.

"Soylu bana söz vermişti. Ona çok teşekkür ediyorum"

Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" yapmasıyla içine biraz su serpildiğini ifade eden Mevlide Meydan, "Kızımın eşinin kanının yerde kalmasını istemiyorum. Çünkü onlar o sokakta iki masum iki insan bu benim yüreğime en azından su serper. Süleyman Soylu bana söz vermişti. Ona çok teşekkür ediyorum. İntikamı alınacak sen sadece dik dur demişti bana. O yüzden yüreğime su serptiler ama çocuğumun eşimin kanı yer kalmasın. Terörün her türlüsüne lanet olsun. Hiçbir dava masum bir çocuğun kanı kadar değerli değil. Hiçbir dava benim çocuğumun kanı kadar değerli değil. Yaşadığımız çok kötü bir şey, tüm Türkiye'nin başı sağ olsun" dedi.

"Kanları yerde kalmadı ve kalmayacakta, terör illeti bitsin"

Terör kurbanı Yusuf Meydan'ın ağabey Yasin Meydan'da, "Her şeyimiz beraberdi, bütün sırlarımız. Güzel günümüzde, şakalaştık. Ama terör olan illet bizden onu aldı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Bunların kanı yerde kalmadı ve kalmayacakta. Bu terör illeti artık bitsin. Ne Ecrinler ne de Yusuflar artık ölmesin. İstemiyorum. buna inanıyorum terör bitecektir elbet. Güzel ülkemiz var. Bütün devlet yetkililerine sesleniyorum, bu terörü artık bitirin başka bir şey istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Süleyman Soylu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruldu... Terör kurbanı Ecrin'in evinde buruk sevinç var - Son Dakika

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