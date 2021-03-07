Alcan; "Salgın hastalıklar, şiddet, stres, çatışma, işsizlik, ayrımcılık, kaos ortamı Mobbingi tetikliyor" - Son Dakika

Alcan; "Salgın hastalıklar, şiddet, stres, çatışma, işsizlik, ayrımcılık, kaos ortamı Mobbingi tetikliyor"

07.03.2021 13:22
Alcan;

Mobbing ile Mücadele Derneği Danışma Kurulu Üyesi Jale Hülya Alcan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile ilgili yaptığı açıklamada;

Mobbing ile Mücadele Derneği Danışma Kurulu Üyesi Jale Hülya Alcan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile ilgili yaptığı açıklamada; "Kadınlar, cinsiyet eşitsizliği, mobbing veya güvencesiz kayıt dışı çalışma gibi sorunları zaten yaşıyordu Türkiye'de fakat Covid-19 Korona virüs pandemi salgınından sonra işyerlerinde farklı çalışma saat/biçimlerinin benimsenmiş olması mobbingi artırdı." dedi.

Türkiye'de her 3 çalışandan 1'inin mobbinge uğradığını oranın giderek arttığına dikkat çeken Alcan, "Mücadeleyi olağanüstü pandemi salgın döneminde dahi devam ettirmek lazım. Yapılan güncel bir araştırmaya göre, özel sektörde çalışan her 4 kadından 1'i, yine her 4 erkekten de 3'ü mobbinge maruz kalıyor. Kadınlar genelde yöneticilerinden, erkekler ise çalışma arkadaşlarından mobbing görüyor" diye konuştu.

Alcan "Türkiye 2011 yılından sonra işyerinde psikolojik taciz(mobbing) meseleleriyle ilgili çok aşama kaydedilmiştir fakat kadın ve mobbing konusunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dile getirmemiz gereken birçok sorunumuz var." ifadesini kullandı.

2020 yılında özel sektörde mobbing zirvede Kadın mühendislerin yarısı mobbing mağduru

Mobbing ile Mücadele Derneği Erzurum Temsilci Başkanı Alcan, "Gıda sektöründe çalışan kadın mühendisler arasında yapılan bir araştırmada % 48.5'nin mobbinge, % 32'sinin ise sözlü tacize uğradığı belirlendi. Her 4 kadından 1'i çalışmaya başladığı 1 ile 3 yıl içinde mobbinge maruz kalıyor. Yani özel sektörde çalışan kadınların % 25'i çalışmaya başladıkları ilk 3 yıl içinde mobbinge uğruyor. Mobbing suçtur bilinci kadın ve erkek çalışanda artıkça mobbinge uğradığını fark etme oranı da artıyor" diye konuştu.

Kadın iş görene en çok mobbingi yöneticiler yapıyor

Mobbing, özellikle de kadın mağdur üzerinde psikolojik tahribat oluşturduğunu ve ileri düzeyde ki tacizlerin mağdurluları intihar, boşanma, istifa, 3. Kişilere karşı şiddet eğilimi ve cinayetlere kadar götürebildiğini dile getiren Alcan, "Araştırmaya katılanlar arasında uygulanan mobbing davranışları ağırlıklı olarak baskı kurmak, çalışma arkadaşları tarafından taciz edilmek ve hakarete maruz kalmak olarak tespit edilmiştir. En çok mobbingi yöneticiler cinsiyet ayırımı, cinsel taciz veya etnik kökene dayalı olarak yapıyorlar. Kadın mühendis, öğretmen, yargı mensubu ve taşeron işçi çalışanlarının en büyük sorunu cinsiyet ayrımcılığıdır. Özel sektörde görev alan kadın mühendislerin % 37'si işyerinde cinsiyet ayrımcılığına uğramaktadırlar. Gıda sektöründe çalışan kadın mühendislerin ise % 48.5'nin mobbinge, % 32'sinin ise sözlü tacize uğradığı belirlenmiştir. Bir diğer mobbing türü olarak ayrımcılık; ücret eşitsizliği ve terfi-yükselmede görülebilmektedir. Covid-19 Korona virüsle Pandemi salgını ile mücadele yapıldığı dönemde dünyada ve Türkiye'de işyeri mobbingi ya da sözlü taciz oranları arttı ve işyeri psikolojik tacizi yaşadığımız yıl itibarı sağlık sorunları gibi öne çıktı" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Alcan; Salgın hastalıklar, şiddet, stres, çatışma, işsizlik, ayrımcılık, kaos ortamı Mobbingi tetikliyor

Dünya Kadınlar Günü, Türkiye, Mobbing, Mart, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Alcan; 'Salgın hastalıklar, şiddet, stres, çatışma, işsizlik, ayrımcılık, kaos ortamı Mobbingi tetikliyor' - Son Dakika


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