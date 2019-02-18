Son Dakika Haberleri: Alcatel 5 Android Telefon İncelemesi

Alcatel 5 Android Telefon İncelemesi

18 dakika önce

Telefon dünyasının en eski ve bilindik markalarından biri olan Alcatel'in piyasadaki varlığı farklı modellerle devam ediyor.

Telefon dünyasının en eski ve bilindik markalarından biri olan Alcatel'in piyasadaki varlığı farklı modellerle devam ediyor. Alcatel 5 isim olarak gayet akılda kalıcı bir telefon. Türkiye pazarına 1900 TL fiyatla giren bu model, zamanla 1300 TL fiyata kadar düşerek hesaplı telefonlar arasına girdi. Bu fiyata nasıl bir telefon aldığınızı ise bu videomuzda sizler için yakından inceledik.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 08:09 Kaynak: Youtube

Türkiye, Alcatel, Genel
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