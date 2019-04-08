Alcatel V5 İnceleme - 1500 TL'ye Neler Sunuyor?
2 saat önce
Alcatel V5 inceleme videomuzda, çentik tasarımını kullanan ve şu anda 1500 TL fiyat etiketiyle öne çıkan modelin detaylarına bakıyoruz.
Alcatel
V5 inceleme videomuzda, çentik tasarımını kullanan ve şu anda 1500 TL fiyat etiketiyle öne çıkan modelin detaylarına bakıyoruz. Bakalım telefon bizlere neler sunuyor?
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:09 Kaynak: Youtube
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