Son Dakika Haberleri: Alcatel V5 İnceleme - 1500 TL'ye Neler Sunuyor?

Alcatel V5 İnceleme - 1500 TL'ye Neler Sunuyor?

2 saat önce

Alcatel V5 inceleme videomuzda, çentik tasarımını kullanan ve şu anda 1500 TL fiyat etiketiyle öne çıkan modelin detaylarına bakıyoruz.

Alcatel V5 inceleme videomuzda, çentik tasarımını kullanan ve şu anda 1500 TL fiyat etiketiyle öne çıkan modelin detaylarına bakıyoruz. Bakalım telefon bizlere neler sunuyor?

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:09 Kaynak: Youtube

Alcatel, Genel
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