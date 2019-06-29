Son Dakika Haberleri: Alcatraz Filmi
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Alcatraz Filmi

1 saat önce

Alcatraz filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Alcatraz filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Bir grup tutuklu, silahlı bir hırsız ve gangsterin eşliğinde kaçması imkansız olarak bilinen Alcatraz Hapishanesi'nden kaçmaya teşebbüs ederler.


Yönetmen: Andrew Jones
Senaryo: Andrew Jones
Oyuncular: Gareth Lawrence, Mark Homer, Lee Bane, Derek Nelson, Erick Hayden, Jared Nelson, Patrick O'Donnell, Harriet Rees, Ryan Michaels, Nicholas Anscombe, David Bridle, Travis Booth-Millard, Kerry Mills, Tim Larkfield, Christian Roberts, Christopher Bennett, Luke Antony, Matthew Leigh Maggs
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Alcatraz
Yapımcı Firma: North Bank Entertainment
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: ABD, İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 90 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 16.08.2019

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Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:54 Kaynak: InterSinema.com
Nelson, Andrew R. Jones, Yönetmen, Sinema
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