Alçı Ustası 7. Kattan 6. Katın Balkonuna Düşerek Ağır Yaralandı
18 dakika önce
Alçı ustası 7. kattan 6. katın balkonuna düşerek ağır yaralandıSAMSUN - Samsun'da bir inşaat halindeki binanın 7. katındaki balkondan 6. katın balkonuna düşen alçı ustası ağır yaralandı.
Alçı ustası 7. kattan 6. katın balkonuna düşerek ağır yaralandı
SAMSUN - Samsun
'da bir inşaat halindeki binanın 7. katındaki balkondan 6. katın balkonuna düşen alçı ustası ağır yaralandı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Baruthane Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 katlı inşaat halindeki binada çalışan alçı ustası Berat Durmaz 7. katın balkonundan 6. katın balkonuna düşerek ağır yaralandı. Ölümden dönen Berat Durmaz, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 08:05 Kaynak: İHA
Ünlü Pehlivan İnşaattan Düşerek Hayatını Kaybetti!
MHP Milletvekili Erhan Usta İsyan Etti: Samsun'da 7 Belediye İstedik, AK Parti 2 Belediye Verdi
MHP Samsun İl Başkanı Görevden Alındı, Milletvekili Erhan Usta Disipline Sevk Edildi
Cumhur İttifakı'na Aykırı Davranan AK Parti Samsun İl Başkanı Görevden Alındı