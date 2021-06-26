Alçılı ayağıyla kullandığı otomobil, bir kadının ölümüne neden oldu - Son Dakika

Eskişehir- Ankara karayolu Vergi Dairesi Başkanlığı mevkisinde meydana gelen kazada, sol bacağı dizinden aşağısı alçılı olan Burak Toplar yönetimindeki 16 ES 541 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Hanife Alper'e çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alper'in ilk müdahalesi, sağlık ekiplerince yapıldı. Hanife Alper, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbi duran Alper, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Kazanın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Burak Toplar, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Toplar'ın kısa süre önce alçılı bacağından ameliyat olduğu ve kullandığı otomatik vitesli otomobille kontrollü gittiği öğrenildi.
Kaynak: DHA
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