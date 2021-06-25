Alçılı ayağıyla otomobil kullandı, çarptığı kadın ölünce gözyaşı döktü (2)- Yeniden - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de sol bacağı alçılı Burak Toplar, kullandığı otomobille yolun karşısına geçmek isteyen Hanife Alper'e (68) çarptı. Ağır yaralanan Hanife Alper, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, sürücü Toplar gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaza, Eskişehir- Ankara karayolu Vergi Dairesi Başkanlığı mevkisinde meydana geldi. Sol bacağı dizinden aşağısı alçılı olan Burak Toplar yönetimindeki 16 ES 541 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Hanife Alper'e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alper'in ilk müdahalesi, sağlık ekiplerince yapıldı. Hanife Alper, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbi duran Alper, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

OTOMOBİL OTOMATİK VİTESLİ

Kazanın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Burak Toplar, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Toplar'ın kısa süre önce alçılı bacağından ameliyat olduğu ve kullandığı otomatik vitesli otomobille hastaneye kontrole gittiği öğrenildi.