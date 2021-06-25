Alçılı ayakla çarptığı kadın için dakikalarca gözyaşı döktü - Son Dakika

Eskişehir'de alçılı ayağıyla direksiyon başına geçen araç sürücüsünün çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Olay, Eskişehir- Ankara karayolu üzerinde öğlen saatlerinde meydana geldi. 16 ES 541 plakalı araç sürücüsü Burak T., yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Hanife Alper'e çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Alper'in ambulansta hastaneye giderken kalbinin durduğu öğrenildi. Araç sürücüsü Burak T.'in ayağında alçı olması dikkat çekti. Alçılı ayağıyla direksiyon başına geçen sürücü ambulans başında bekleyerek, çarptığı kadın için dakikalarca gözyaşı döktü. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, sürücüyü ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. - ESKİŞEHİR