Alcoyano'lu futbolcular, kurada Real Madrid çıkınca büyük sevinç yaşadı

İspanya Segunda División B ekiplerinden Alcoyano'lu futbolcuların Real Madrid sevinci.

İspanya Kral Kupası'nın son 32 turunda Real Madrid ile eşleşen Alcoyano'lu futbolcular büyük bir sevinç yaşadı. Kura çekimini canlı olarak takip eden futbolcuların mutluluğu kameraya yansıdı.

Alcoyano, İspanya Kral Kupası 2. turunda Huesca'yı 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmıştı.