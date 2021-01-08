Alcoyano'lu futbolcular, kurada Real Madrid çıkınca büyük sevinç yaşadı
08.01.2021 20:01
İspanya Kral Kupası'nın son 32 turunda Real Madrid, İspanya Segunda Division B ekiplerinden Alcoyano ile eşleşti. Kura çekimini canlı izleyen Alcoyano'lu futbolcular, Real Madrid'in adını görünce çılgınlar gibi sevindi.
İspanya Segunda División B ekiplerinden Alcoyano'lu futbolcuların Real Madrid sevinci.
İspanya Kral Kupası'nın son 32 turunda Real Madrid ile eşleşen Alcoyano'lu futbolcular büyük bir sevinç yaşadı. Kura çekimini canlı olarak takip eden futbolcuların mutluluğu kameraya yansıdı.
Alcoyano, İspanya Kral Kupası 2. turunda Huesca'yı 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmıştı.
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