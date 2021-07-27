Aldatan erkek fena yakalandı! Kadının uyguladığı yöntem, dedektiflere taş çıkarttı

Sosyal medya dünyası, sevgilisinin kendisini aldattığını kıvrak zekası sayesinde öğrenen kadını konuşuyor. Kullanıcı adı Megan-Marie olan kadın, erkek arkadaşına nerede olduğunu sormasının ardında'Çocuklarla Olimpiyatlar'ı izliyoruz, yarın görüşürüz' cevabını alıyor.

İKİ ÇİFT BACAK GÖRÜYOR

Ancak, adamın gönderdiği fotoğraftaki detay kadını gözüne çarpıyor. Megan fotoğrafı incelerken TV ünitesinin aynasından gerçekleri çözüyor. Önce iki çift bacak görüyor ve bacaklardan bir tanesi daha pürüzsüz ve ince olunca bir kadın olduğunu anlıyor.

KADIN EVİ OLDUĞU FİKRİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Ünitenin üstünde duran moda temalı kitaplar da tabii oranın bir kadın evi olduğu fikrini güçlendiriyor. Aynı fotoğrafta Megan kırmızı şarabı da fark edince aldatıldığını öğrenmiş oluyor.