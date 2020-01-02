Aldatan eşinin kıyafetlerini yaktı, sosyal medyadan canlı yayın yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aldatan eşinin kıyafetlerini yaktı, sosyal medyadan canlı yayın yaptı - Son Dakika

Aldatan eşinin kıyafetlerini yaktı, sosyal medyadan canlı yayın yaptı

6 saat önce

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde R.D. isimli kadın, kendisini aldatan eşinin kıyafetlerini ateşe verdi.

Aldatan eşinin kıyafetlerini yaktı, sosyal medyadan canlı yayın yaptı, System.String[]

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde R.D. isimli kadın, kendisini aldatan eşinin kıyafetlerini ateşe verdi. Kıyafetleri yakarken sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan, R.D., "Hepsini yakacağım. Daha takım elbiseleri var onları da yakacağım" dedi.

Olay, Edremit ilçesinde meydana geldi. Eve giden R.D. (32), iddiaya göre, eşi E.D.'yi (35) G.A. ile yatakta yakaladı. R.D.,, G.A.'ya saldırınca eşi araya girdi. Bu sırada R.D. eşi E.D. tarafından dövüldü. Sinirlenen R.D., eşinin kıyafetlerini alıp, boş araziye çıkardı. Arkadaşını da yanına çağıran R.D., eşinin kıyafetlerini ateşe verdi. Bütün giysileri tek tek yakah R.D. o anları cep telefonu kamerasıyla çekip, sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaptı. R.D., yayın sırasında "Hepsini yakacağım. Daha takım elbiseleri var onları da yakacağım" dedi.


Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 07:51 Kaynak: DHA
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