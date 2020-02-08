Aldatılan kadın kocasını dövdü - Son Dakika
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Aldatılan kadın kocasını dövdü

6 saat önce

Esra Erol'da ekranlara yansıyan ilginç olay izleyicileri şaşırttı.

Aldatılan kadın kocasını dövdü, System.String[]

Esra Erol'da ekranlara yansıyan ilginç olay izleyicileri şaşırttı. Eşi tarafından aldatıldığını anlayan kadın, "2018 yılı Nisan ayında aldatıldığımı öğrendim. Beni aldatan kocamı dövdüm" dedi. Bu ifade üzerine programın sunucusu Esra Erol, şiddetin her türlüsüne karşı olunması gerektiğini vurguladı.


Esra Erol'da programında aktarılan K.Ç'nin ilginç hikayesi herkesi şaşkına çevirdi. 6 yıllık eşinden boşanmak için programa başvurduğunu söyleyen K.Ç., 2018 yılı Nisan ayında aldatıldığını öğrendiğinde eşiyle tartıştığını ve onu dövdüğünü söyledi. Aldatılan kadın, telefonunun bir gece yarısı eşi tarafından kurcalandığı gördü, sonrasında tartışma başladı. Bu sürede fiziki müdahalelerin de yaşandığını anlatan kadın, aldatan eşini dövdüğünü belirtti.


Sonradan aldatılma olayının perde arkası da ortaya çıktı. 2014 yılında büyük bir aşkla evlendiklerini ve 4,5 yaşında çocukları olduğunu belirten kadın, eşinin F.S.K ile ilişki yaşaması ile evliliklerin bozulduğunu ifade etti. Programa bağlanan koca O.Ç., F.S.K. isimli kadınla yasak bir aşk yaşadığı itiraf etti.


Programda F.S.K.'nın isminin zikredilmesiyle, yayın ekibine onlarca ihbar telefonu geldi. Gelen ihbarlar F.S.K.'nın bir çok ailenin yuvasının yıkılmasında başrol oynadığı belirtildi.


Ekranlardan yansıyan olay izleyenleri şaşkına uğrattı.Esra Erol ise kadın-erkek fark etmeksizin şiddetin her türlüsüne karşı olunması gerektiğini vurguladı. - İSTANBUL

Esra Erol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:00 Kaynak: İHA
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