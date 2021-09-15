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Aldatılan kadın mahkemeye tanık olarak 'öteki kadını' çağırdı! İlginç davaya yalancı tanıklık damga vurdu - Son Dakika

Aldatılan kadın mahkemeye tanık olarak 'öteki kadını' çağırdı! İlginç davaya yalancı tanıklık damga vurdu

15.09.2021 11:54
Aldatılan kadın mahkemeye tanık olarak 'öteki kadını' çağırdı! İlginç davaya yalancı tanıklık damga vurdu, System.String[]

İstanbul'da kendisini aldatması sebebiyle eşine boşanma davası açan kadın, duruşmada eşinin kendisini aldattığı kadını tanık olarak çağırdı. Mahkemenin çağrısı üzerine tanık olarak duruşmaya gelen kadın, "Aramızda ilişki yok" ifadelerini verdi. Bunun üzerine aldatılan eş, bahsi geçen kadının eşiyle yemek yediği fotoğrafları savcılığa sunarak "Yalan tanıklık" suçundan şikayetçi oldu.

Kocasından boşanmak için dava açan L.T.T.B. (52) duruşmada eşinin kendisini aldattığı kadını tanık olarak gösterdi. Ancak Z.M.Ö. (51) mahkemede, müştekinin eşi Ö.T.B. ile aralarında gönül ilişkisi olmadığını söyledi. Aldatılan eş, şüphelinin eşiyle yemek yediği fotoğrafı savcılığa sunarak "yalan tanıklık" suçundan şikâyetçi oldu.

HTS KAYITLARI İNCELENDİ

Milliyet'te yer alan habere göre; Savcılık iddianamesinde, yapılan incelemeler sonucunda, HTS kayıtları incelendiğinde şüphelinin müştekinin eşi ile toplam 57 görüşme kaydının bulunduğu, şüpheli ve müştekinin eşinin 2018-2019 ve 2020 tarihlerinde aynı anda yurt dışına çıkış giriş kayıtlarının tespit edildiği belirlendi. Ayrıca müştekinin eşine ait kredi kartından para çekildiği, aynı şekilde şüphelinin HTS kayıtlarında cep telefonunun aynı tarihte Ayvalık'ta sinyal verdiği tespit edildi.

'ÖTEKİ KADIN' MAHKEMEDE ÇARK ETTİ

İddianamede, şüpheli Z.M.Ö.'nün 9 Temmuz 2020 tarihinde tanık olarak dinlendiği, müştekinin eşi Ö.T.B. ile şüpheli Z.M.Ö.'nün gönül ilişkisi bulunduğu, ancak mahkeme aşamasında Z.M.Ö.'nün, müştekinin eşi ile aralarında bir gönül ilişkisi olmadığını, beraber tatile çıkmadıklarını, yurt dışına gitmediklerini, telefonla görüşmediklerini, herhangi bir şekilde bir yerde birlikte yemek yemediklerini söylediği belirtildi.

3 YILA KADAR HAPİS

Bu incelemelerin sonunda savcılık, tanık olarak dinlenen sevgiliye "Yalancı tanıklık" suçundan bir yıldan üç yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Aynı zamanda Z.M.Ö.'ye zina davası da açıldı.

Aldatılan kadın mahkemeye tanık olarak 'öteki kadını' çağırdı! İlginç davaya yalancı tanıklık damga vurdu

Mahkeme, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aldatılan kadın mahkemeye tanık olarak 'öteki kadını' çağırdı! İlginç davaya yalancı tanıklık damga vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aldatılan kadın mahkemeye tanık olarak 'öteki kadını' çağırdı! İlginç davaya yalancı tanıklık damga vurdu - Son Dakika
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