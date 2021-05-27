Aldatıldığı iddiasına gülen kuzenini öldürürken, arkadaşını yaraladı - Son Dakika

Aldatıldığı iddiasına gülen kuzenini öldürürken, arkadaşını yaraladı

27.05.2021 11:33

Zonguldak'ta eşi N.K.'nin kendisini aldattığından şüphelenen Ali Kılıç, konuşmak üzere bir araya geldiği kuzeni Sercan Kılıç'ı öldürürken, arkadaşı Ferdi Gebedek'i ise yaraladı. Şahısların aldatma olayını doğrular gibi konuşup gülümsemesi üzerine kuzeni ile arkadaşını vurduğunu belirten Kılıç'ın, daha sonra ise gidip eşinin evinin önünde de iki el ateş ettiği ortaya çıktı.

Geçen salı günü akşam saatlerinde Birlik Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokak'ta Ali Kılıç, otomobilde olan kuzeni Sercan Kılıç ile arkadaşı Ferdi Gebedek'e tabancayla ateş etti. Sercan Kılıç, olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Gebedek de ihbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

EŞİNİN EVİNE DE GİDİP ATEŞ AÇMIŞ

Olayın ardından kaçan Ali Kılıç, 500 metre uzaklıktaki evinin önünde eşi N.K.'ye de 2 el ateş etti. Mermilerin isabet etmediği N.K., komşusuna kaçarak, kurtuldu. Ardından yakındaki evin bahçesine kaçan Ali Kılıç, kısa sürede polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Aldatıldığı iddiasına gülen kuzenini öldürdü, arkadaşını yaraladı

ALDATILMASINA GÜLÜNCE KURŞUN YAĞDIRMIŞ

Ali Kılıç, ilk ifadesinde, eşinin kendisini aldattığı yönündeki iddialar üzerine arkadaşı Ferdi Gebedek'in iş yerine gittiğini söyledi. Ardından otomobille olayın yaşandığı mahalleye doğru gittiklerini anlatan Kılıç, telefon ederek, çağırdığı kuzeni Sercan Kılıç'ı da araca aldıklarını kaydetti.

Aldatıldığı iddiasına gülen kuzenini öldürdü, arkadaşını yaraladı

Gebedek'in aldatma olayını doğrular gibi konuşması ve Sercan Kılıç'ın da gülmesi üzerine kendisini kaybettiğini belirten Kılıç, arka koltukta oturduğu sırada aracı kullanan Gebedek'e ardından kuzenine ateş ettiğini anlattı. Kontrolünden çıkan aracın duvara çarparak, durduğunu söyleyen Kılıç, yakınlardaki evine gittiğini ve ateş açtığı eşinin kaçtığını kaydetti.

Ali Kılıç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aldatıldığı iddiasına gülen kuzenini öldürürken, arkadaşını yaraladı

Devlet Hastanesi, Zonguldak, Ali Kılıç, Salı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aldatıldığı iddiasına gülen kuzenini öldürürken, arkadaşını yaraladı - Son Dakika


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