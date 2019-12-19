Aldatıldığı kişi karşı takımdan çıkınca çılgına döndü!

Arjantin'de sevgilisi tarafından aldatılan futbolcu, sevgilisiyle birlikte olan rakibine çok sert bir müdahalede bulundu.



Arjantin'de Liga Lujanense final maçında La Union'un SAT'ı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın son dakikalarında ortalık karıştı.



SAT takımından bir futbolcu, taç çizgisi kenarında La Union forması giyen rakibine çok sert bir şekilde girince. Diğer oyuncuların da olaya müdahale etmesiyle kavga büyüdü.



Müdahalede bulunan oyuncunun, sevgilisi tarafından rakip oyuncu ile aldatıldığı ve olayların bu nedenle yaşandığı iddia edildi.



