Aldatıldığı kişi karşı takımdan çıkınca çılgına döndü! - Son Dakika
Son Dakika Spor Aldatıldığı kişi karşı takımdan çıkınca çılgına döndü! - Son Dakika Spor

Aldatıldığı kişi karşı takımdan çıkınca çılgına döndü!

6 saat önce

Arjantin'de sevgilisi tarafından aldatılan futbolcu, sevgilisiyle birlikte olan rakibine çok sert bir müdahalede bulundu.

Aldatıldığı kişi karşı takımdan çıkınca çılgına döndü!, System.String[]

Arjantin'de sevgilisi tarafından aldatılan futbolcu, sevgilisiyle birlikte olan rakibine çok sert bir müdahalede bulundu.


Arjantin'de Liga Lujanense final maçında La Union'un SAT'ı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın son dakikalarında ortalık karıştı.


SAT takımından bir futbolcu, taç çizgisi kenarında La Union forması giyen rakibine çok sert bir şekilde girince. Diğer oyuncuların da olaya müdahale etmesiyle kavga büyüdü.


Müdahalede bulunan oyuncunun, sevgilisi tarafından rakip oyuncu ile aldatıldığı ve olayların bu nedenle yaşandığı iddia edildi.


Arjantin, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:06 
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