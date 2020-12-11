Aldatıldığından şüphelenen koca dehşet saçtı - Son Dakika

Aldatıldığından şüphelenen koca dehşet saçtı

11.12.2020 17:07
Aldatıldığından şüphelenen koca dehşet saçtı, System.String[]

Antalya'da silahlı genç karısı ve karısının ilişkisi olduğunu iddia ettiği teyzesinin oğlunu silahla vurarak yaraladı.

Antalya'da silahlı genç karısı ve karısının ilişkisi olduğunu iddia ettiği teyzesinin oğlunu silahla vurarak yaraladı. Şahin İnce'yi elinde tabancayla görünce kaçmaya başlayan teyze oğlu, Mehmet K., bir otomobilin üzerine atlayıp durdurarak kaçmaya çalışırken ayağından vuruldu. Üzerine atladığı otomobille, yaklaşık 2 kilometre ileride uygulama noktasına gelen Mehmet K., jandarmaya teyzesinin oğlunun kendisini vurduğunu söyledi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, Şahin İnce'yi elinde silahla yaraladığı eşinin başında bulurken, silahı yere atan İnce jandarma ekiplerine teslim oldu.

Buluşacaklarını öğrendi

Olay Hacıobası Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya Avsallar mahallesinde ikamet etmekte olan Şahin İnce (45) eşi Ö.İ.' nin (39) kendisini teyzesinin oğlu Mehmet K. ile aldattığından şüphelendi. Eşini ve teyze oğlunu takibe alan Şahin İnce, Hacıobası Mahallesinde buluşacaklarını öğrendi. Eşinin kendisine ait otomobille Avsallar'dan ayrılmasının ardından araç kiralayan Şahin İnce eşini takip ederek Manavgat- Akseki Karayolu Hacıobası Mahallesi Dereağzı mevki'ine geldi. Eşinin yol kenarında bir park alanında beklemesi üzerine eşinin yanına giden İnce, eşinin Mehmet K.'yı telefonla arayıp uyarmasını da engelledi. Yaklaşık 4 saat sonra Mehmet K.'nın bir kamyonetle gelmesinin ardından eşini Mehmet K.'nın yanına gönderen Şahin İnce, eşiyle Mehmet K.'nın buluşmasının ardından ortaya çıkarken, yaşanan tartışmanın ardından belinden çıkardığı silahla ateş etmeye başladı.

Otomobilin üzerine atlayıp durdurdu

Eş Ö.İ. vücudunun değişik yerlerine isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere serilirken, Mehmet K., koşarak olay yerinden kaçmaya çalıştı. Karayoluna çıkan Mehmet K., yoldan geçmekte olan bir otomobilin önüne kendisini atıp otomobile binmek isterken arkasından gelen İnce, silahla ateş etmeye başladı. Tabancadan çıkan kurşunlardan bir tanesi Mehmet K.'nın ayağına, bir diğeri de otomobilin arka yan camına isabet etti. Otomobil sürücüsü olay yerinden uzaklaşmak için hareket ederken, otomobilin üzerinde bulunan demirlere tutunan Mehmet K., yaklaşık 40-50 metre gittikten sonra otomobile bindi. Otomobil sürücüsü Mehmet K.'yı Hacıobası uygulama noktasına getirerek jandarmalara teslim etti.

Mehmet K.'dan durumu öğrenen jandarma ekipleri, olay yerine gelerek, elinde silahla yaralı eşinin başında bekleyen Şahin ince'yi teslim aldı.

Geceyi jandarmada geçiren Şahin İnce, işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. İnce, adliye çıkışında basın mensuplarına pişman olduğunu, olayın ailevi bir meseleden kaynaklandığını söyledi.

Diğer taraftan ayağından vurulan Mehmet K.'nın tedavisinin tamamlandığı, Ö.İ.'nin ise hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. - ANTALYA

Aldatıldığından şüphelenen koca dehşet saçtı
Aldatıldığından şüphelenen koca dehşet saçtı
Aldatıldığından şüphelenen koca dehşet saçtı
Aldatıldığından şüphelenen koca dehşet saçtı
Aldatıldığından şüphelenen koca dehşet saçtı
Aldatıldığından şüphelenen koca dehşet saçtı
Aldatıldığından şüphelenen koca dehşet saçtı
Aldatıldığından şüphelenen koca dehşet saçtı
Aldatıldığından şüphelenen koca dehşet saçtı
Aldatıldığından şüphelenen koca dehşet saçtı
Aldatıldığından şüphelenen koca dehşet saçtı

Mehmet K, Avsallar, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aldatıldığından şüphelenen koca dehşet saçtı - Son Dakika


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