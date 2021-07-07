Aldatıldığını bu sözlerle itiraf etti!

Gülşah Saraçoğlu, iş adamı sevgilisi Gökhan Göz ile geçtiğimiz yıl olaylı bir şekilde ayrılmıştı. İlişkilerine bir şans daha veren çift, yine ayrılık kararı aldı.

"NE KADAR ACI..."

Gülşah Saraçoğlu, Gökhan Göz ile biten ilişkisiyle ilgili şu sözleri sarf etti: "Günlerdir sessizliğimi bozmuyorum. Çünkü konu benim konum değil ve son derece mide bulandırıcı bir konu. Sebep ise adı geçen kadının, böyle meshepsizliklerinin içinde olmak istemediğim içindir. Ancak sevgilim olan Gökhan Bey ile bir evlilik kararı almıştık geçtiğimiz çarşamba günü.

Her şey hazırdı ve gerçekleşmedi. Maalesef hiç tanımadığım bir kadının karışık ilişkileri yüzünden, sahte kimlikler, inkar edilen bir nikah ve en acısı bir anne olarak üzülerek söylüyorum ki; inkar edilen ortada iki evlat... Ne kadar acı... Diyecek bir şey yok çünkü son derece saygı, sevgi içerisinde olduğum ilişkimden sadece bu sebep yüzünden ayrılıyorum.

"İTİBARININ ZEDELENMEMESİ ADINA..."

Kimseye de bu konuyla alakalı bir açıklama yapmadım. Sadece Gökhan Bey'in ve şahsımın itibarı zedelenmemesi adına ve Gökhan Bey'in bana 'Kimi arıyorsan ara, bu durumu çözersen sen çözersin' demesi üzerine bir takım görüşmeler yaptığım doğrudur ama bilirsiniz ki ben kimsenin arkasından iş çevirmem. Çünkü yıllardır her zaman dobralığım ve dürüstlüğümle beni tanıdınız ve sevdiniz...

Sosyal medyada çok konuşulan haberler sonrasında ilişkilerinin bitmesinin nedenine açıklık getiren Saraçoğlu, 'ihanet' iddialarını isim vermeden doğruladı.

Saraçoğlu şu ifadeleri kullandı:

Son derece utanarak ve sıkılarak bu açıklamayı yapıyorum... "Skandal yasak aşk" iddiaları doğrudur ama hadisenin çok çok dışında olmama rağmen beni içeri çekmek isteyenlere bir cevap da vermem mecburiyet kazandı artık. Çünkü bu bir şahsiyet meselesidir. Üzülerek söylüyorum ki; Bugün magazinde konuşulan mevzuların üzerine sayısını bile bilmediğim birçok telefon aldım.

Bu konunun hiçbir tarafında değilim. Çünkü konu benim konum değil (mezhepsiz ilişkiler). Ancak bu ilişkide bir kamuflaj ve bir kalkan olarak kullanıldım, aldatıldım. Aldatıldığıma değil, "Kendime neden bunları yaptırıyorum?" diye...

"EĞER YÜZLERİ VARSA..."

Evlilik teklifi almışken ve de bu gerçekleşecekken inandığım, güvendiğim adamın maalesef ki bu ilişkisini ve detaylarını öğrenmiş bulunmaktayım. En başta karşı tarafın iki evladı hatrına ve kendi adıma, kaliteme yakıştıramamakla beraber hiçbir din, dil ve ırk da bile kabul bile edilemeyecek bir ilişkiler yumağı, çelişkiler zinciri ve de ahlak çöküntüsü bu yaşanılanların detayını A'sından Z'sine gayet net bildiğim halde yine de bu bildiklerimi detaylandırıp parantezleri açmayıp konuşmayacağım.

Zira ben konuşursam işte o zaman herkes susar ve bu trajedya da figürasyon olan kişiler insan içine dahi çıkamazlar. Tabii bir nebze yüzleri varsa..."