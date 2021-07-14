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Aldatıldığını düşünen kadın, kocasını sırtından bıçakladı - Son Dakika

Aldatıldığını düşünen kadın, kocasını sırtından bıçakladı

14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:54

İstanbul Esenyurt'ta aldattığını düşünen yabancı uyruklu bir kadın, kocasını bıçakladı. Yaşanan şiddetli tartışma sonrasında sırtından bıçaklanan adam hayatını kaybederken kadın ise polisler tarafından gözaltına alındı.

Geçtiğimiz günlerde Talatpaşa Mahallesi'nde iddialara göre aldatıldığını düşünen yabancı uyruklu bir kadın, eşiyle tartışmaya başladı.

SIRTINDAN BIÇAKLADI

İlerleyen dakikalarda hararetlenen tartışmada sinir krizi geçiren kadın, arkası dönük halde bulunan kocasını sırtından bıçakladı. Yaşanan kavganın seslerini duyan çevre sakinleri, olayı polis ekiplerine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen polisler, yerde bıçaklanmış halde bulunan adamı görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kadın ise polisler tarafından gözaltına alındı.

"ADAMI MEZARA, KADINI KARAKOLA GÖTÜRMÜŞLER"

Bir çevre sakini ise olayı, "Öğrendiğime göre eşler arasında aldatmadan ötürü tartışma yaşanmış ve sinirlenen kadın, kocasını sırtından bıçaklamış. Daha sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri de gelmiş. Adamı mezara kadını ise karakola götürmüşler" diyerek anlattı.

Aldatıldığını düşünen kadın, kocasını sırtından bıçakladı

Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aldatıldığını düşünen kadın, kocasını sırtından bıçakladı - Son Dakika


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