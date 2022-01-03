Aldatıldığını iddia eden eş, kocasını öldürüp dereye atmış - Son Dakika

Gerede ilçesine bağlı Hacılar köyünde oturan inşaat işçisi Metin Özalp'in, cuma günü dere kenarında cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Metin Özalp, eşi Mürüvet Özalp tarafından başına tahta ile vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

"BENİ ALDATTIĞINI FARK ETTİM"

Yapılan incelemede Özalp'in, başına cisimle vurulduktan sonra yaşamını yitirdiği ve sonra dereye atıldığı ortaya çıktı. Eşi 3 gündür eve gelmemesine rağmen herhangi bir ihbarda bulunmayan Mürüvet Özalp, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Özalp'in evinde yapılan incelemede de kan izlerine rastlanıldı. Jandarmadaki sorgusunda cinayeti itiraf eden Mürüvet Özalp, ifadesinde, "Beni aldattığını fark ettim. Bu nedenle aramızda tartışma çıktı. Tartışma sırasında beni darp etti. Ben de tahtayla başına vurdum. Öldüğünü fark edince el arabasıyla taşıyıp dereye attım" sözlerine yer verdi. Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mürüvet Özalp, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.