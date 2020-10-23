Aldatıldığını iddia ederek mahalleyi ayağa kaldırdı...O anlar kamerada - Son Dakika

Aldatıldığını iddia ederek mahalleyi ayağa kaldırdı...O anlar kamerada

23.10.2020 09:52

Bursa'da aldatıldığını düşünen kadın eşini bir süre takip etti.

Bursa'da aldatıldığını düşünen kadın eşini bir süre takip etti. Eşini başka bir kadının evinde gören M.D., çılgına döndü. Sinir krizi geçiren M.D., sokak ortasında eşine ve arabasına yerden aldığı taşla saldırdı. Eşinin tepkisi üzerine sinirlerine hakim olamayan adam ise onu darp etti. Polis kocayı gözaltına alırken, bütün olup bitenler kameraya yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde meydana geldi. M.D., bir süre eşini takip etti. Eşini evinden yaklaşık 2 kilometre uzakta başka bir kadının evinde bulan kadın çılgına döndü. Önce mahallede bağırmaya başlayan M.D. eşinin aracının camlarını taşla kırdı.

Sokak üzerinde Suriye uyruklu bir kadına ait eve giren N.D., bir süre sonra evden çıktı. İkili arasında tartışma yaşanırken, öfkeli kadın kocasına, adam da eşine saldırdı. Tartışma sonrasında 40 yıllık eşini saçından tutup tokat atan N. D., onu yaraladı. Vatandaşların sesleri duyması üzerine polis ekiplerine ihbar edildi.

Suriyeli kadın da pencereden olup bitenleri izlerken, "Koca benim. 6-7 yıldır birlikteyiz" dedi.

Eşini darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan N. D., ise Aile İçi Şiddet Bürosu'na götürüldü.

Öte yandan kocası tarafından parmağı kırılan öfkeli kadının kendisini rahatsızlık yaptığı gerekçesiyle ikaz eden mahalle sakinlerine tepki gösterdiği gözden kaçmadı.

-İHA-

Aldatıldığını iddia ederek mahalleyi ayağa kaldırdı...O anlar kamerada
Aldatıldığını iddia ederek mahalleyi ayağa kaldırdı...O anlar kamerada
Aldatıldığını iddia ederek mahalleyi ayağa kaldırdı...O anlar kamerada
Aldatıldığını iddia ederek mahalleyi ayağa kaldırdı...O anlar kamerada

Hakim, Polis, Bursa, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aldatıldığını iddia ederek mahalleyi ayağa kaldırdı...O anlar kamerada - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı ortaya çıktı Mustafa Sarıgül yeni parti çalışmalarını hızlandırdı! Yusuf Polat İstanbul İl Başkanlığına getirildi Kocasını başka bir kadının evinde yakalayan eş, mahalleyi ayağa kaldırdı 4. kattan düşüp hayatını kaybeden Cemil Taş, milli sporcu Ayşe Taş'ın 24 yıl sonra kavuştuğu babası çıktı Çağla Şıkel'e korkunç tehdit: Seni ve çocuklarını öldüreceğim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaştı Azerbaycan ordusu ilerleyişini sürdürdü, Ermeniler cepheyi bırakıp kaçtı! Önemli arazi ve tepeler işgalden kurtarıldı İmamoğlu, İstanbul için düzenlenen koronavirüs toplantısını Bakan Koca'nın paylaşımından öğrendi
Hazer Amani ile boşanacağı konuşulan Sıla, gizemli bir erkekle görüntülendi Hazer Amani ile boşanacağı konuşulan Sıla, gizemli bir erkekle görüntülendi         
09:49
Abdurrahim Albayrak'ın istifa kararı aldığı, erken seçim şartıyla vazgeçtiği ortaya çıktı Abdurrahim Albayrak'ın istifa kararı aldığı, erken seçim şartıyla vazgeçtiği ortaya çıktı         
09:43
Emekli milletvekili ve cumhurbaşkanlarına zam! İşte önümüzdeki yıl alacakları maaşlar Emekli milletvekili ve cumhurbaşkanlarına zam! İşte önümüzdeki yıl alacakları maaşlar         
09:41
Ermenistan'ın Güney cephesi düştü, Azerbaycan milli kahramanı Albay Şükür Hemidov cephede şehit oldu Ermenistan'ın Güney cephesi düştü, Azerbaycan milli kahramanı Albay Şükür Hemidov cephede şehit oldu         
09:15
Kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan cinayetinde korkunç detay: Katilinin azmettiricisi, eski sevgilisi çıktı Kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan cinayetinde korkunç detay: Katilinin azmettiricisi, eski sevgilisi çıktı         
08:46
Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti         
08:38
Masumlar Apartmanı'nın 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Han'ın itirafı İnci'yi şoke etti Masumlar Apartmanı'nın 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Han'ın itirafı İnci'yi şoke etti         
08:12
Doğum yapan köpek, fıstık yeşili yavru dünyaya getirdi Doğum yapan köpek, fıstık yeşili yavru dünyaya getirdi         
02:38
Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı         
23:04
Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağa saldıran kadın kameralara yakalandı Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağa saldıran kadın kameralara yakalandı         
19:52
Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı         
18:56
Yolcu otobüsünde 17 yaşındaki genç kızı izleyerek mastürbasyon yapan muavin tutuklandı Yolcu otobüsünde 17 yaşındaki genç kızı izleyerek mastürbasyon yapan muavin tutuklandı         
18:51
Çipli kimlik kartıyla elektronik kimlik doğrulama sistemiyle ilgili esaslar belirlendi! İşte detaylar Çipli kimlik kartıyla elektronik kimlik doğrulama sistemiyle ilgili esaslar belirlendi! İşte detaylar         
16:14
Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş! Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş!         
15:39
Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı         
13:40
Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı         
12:52
Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 10:19:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aldatıldığını iddia ederek mahalleyi ayağa kaldırdı...O anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei