Aldatıldığını zanneden koca, eşini bıçaklayıp öldürmüştü! Tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Aldatıldığını zanneden koca, eşini bıçaklayıp öldürmüştü! Tutuklanarak cezaevine gönderildi

26.02.2022 22:21

İzmir'de eşini 7 kez bıçaklayarak öldüren şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ödemiş ilçesinde, emekli öğretmen ve Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Vedat Emekdar, tartıştığı eşi emekli muhasebeci Vasfiye Emekdar mutfaktan aldığı bıçakla boyun ve sırt kısmından birçok kez bıçakladı. Talihsiz kadının yardım çığlıklarını duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

OLAY SONRASI İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, evin salon kısmında Vasfiye Emekdar'ı hareketsiz şekilde yatarken buldu. Eşinin yanında duran ve olay sonrası kendi bileğini keserek intihara teşebbüs ettiği ileri sürülen Vedat Emekdar, polis ekiplerine teslim oldu.

BIÇAKLADIĞI EŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Vasfiye Emekdar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Vedat Emekdar ise polis nezaretinde ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık durumu iyi olan Vedat Emekdar, tedavisinin ardından emniyete götürüldü.

KENDİSİNİ ALDATTIĞINI DÜŞÜNMÜŞ

Vedat Emekdar'ın eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü, kıskançlık sebebiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Vasfiye Emekdar'ın cenazesi toprağa verilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Vedat Emekdar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Alzheimer, Emekli, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aldatıldığını zanneden koca, eşini bıçaklayıp öldürmüştü! Tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aldatıldığını zanneden koca, eşini bıçaklayıp öldürmüştü! Tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika
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