Aldatma Engellenebilir mi?

ALDATMAK BİR SEÇİMDİR...

Aldatmak bir seçimdir. Aldatan kişinin bu seçimi yapmasının temelinde hayatındaki bir boşluğu doldurma, bir eksikliği giderme ihtiyacı yer alabilir. Bu ihtiyaç aşk, cinsellik, şehvet, tutku, önemsenmek, güven, ilgi görmek konusundaki beklentileriyle ilgili olabilir. Beklentilerinin karşılanmaması, ihtiyaçların giderilmemesi nedeniyle mutsuz olan kişi, onu mutlu edecek dış uyaranlara açık hale gelebilir ve mutluluğu ilişkisinin dışında aramaya başlayabilir. Günümüzde aldatma ve sonrasında yaşanan ayrılıklar, sorunların nasıl oluştuğunu ve nasıl çözüleceğini bilmemek ya da önemsememekten ve ilişkileri düzeltmek için çaba göstermemekten kaynaklanıyor.



