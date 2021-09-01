Aldatma iddiasıyla sokak ortasında eşini bıçakladı - Son Dakika

Konya'da Afganistan uyruklu çift arasında "Aldatma iddiası" yüzünden çıkan tartışmada kan döküldü. Faiz Mohammed Nazari isimli şahıs, tartıştığı eşinin sokak ortasında bıçakladı. Talihsiz kadının hastanedeki tedavisi devam ediyor.
Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde yaşanan olayda Afganistanlı Faiz Mohammed Nazari, eşi Gülnar Nazari ile kendisini aldattığı iddiasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Faiz Mohammed Nazari, eşini sokak ortasında bıçakla karnından yaraladı.
Kanlar içinde kalan Gülnar Nazari, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadının hayati tehlikesi sürerken, şüpheli gözaltına alındı. Suç aleti bıçakla yakalanan şüpheli ilk ifadesinde "Eşimin beni aldattığını öğrendim. Tartıştık ve bıçakladım" dediği öğrenildi. Şüpheli sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
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