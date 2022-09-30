Aldatmak 3. Bölüm Fragmanı | "O zaman getir kızımı" - Son Dakika
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Aldatmak 3. Bölüm Fragmanı | "O zaman getir kızımı"

30.09.2022 09:43

Aldatmak 3. Bölüm Fragmanı | "O zaman getir kızımı"atv YouTube kanalına abone olun: http://atv.link/aboneGüzide, saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimidir.

Aldatmak 3. Bölüm Fragmanı | "O zaman getir kızımı"

atv YouTube kanalına abone olun: http://atv.link/abone

Güzide, saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimidir. Pek çok evliliği yıkımdan kurtarmış, birçok çocuğun hak ettikleri şefkat ve sevgiyi görmesini sağlamış, her zaman adaletin yanında olmuş dürüst ve prensipli bir kadındır. Kocası ve iki çocuğuyla örnek bir aile olduklarını, onurlu bir hayat yaşadıklarını, evliliklerinin bundan sonrasının alışılmış bir sevgi, mutluluk ve huzur içinde geçeceğini sanmaktadır. Bir gün Güzide'nin tesadüfen çektiği bir ilmek çorap söküğü gibi ilerler ve mutlu sandığı ailesinin sıcak bir yuva değil, kumdan bir kale olduğunu anlamaya başlar.

#VahidePerçin #ErdalKesal

Gündem yaratacak güçlü öyküsüyle yeni sezonda izleyiciyi ekran başına kilitleyecek Aldatmak'ın oyuncu kadrosunda Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel yer alıyor.

YORUMLAR
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Kaynak: DailyMotion.com

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Son Dakika TV Aldatmak 3. Bölüm Fragmanı | 'O zaman getir kızımı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aldatmak 3. Bölüm Fragmanı | "O zaman getir kızımı" - Son Dakika
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