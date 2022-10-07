Aldatmak 4. Bölüm Fragmanı | "Sen ne kadar gurursuz bir kadınsın" - Son Dakika
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Aldatmak 4. Bölüm Fragmanı | "Sen ne kadar gurursuz bir kadınsın"

07.10.2022 09:43

Aldatmak 4. Bölüm Fragmanı | "Sen ne kadar gurursun bir kadınsın"#Aldatmak yeni bölümüyle Perşembe 20: 00'de #atv'de!Güzide, saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimidir.

Aldatmak 4. Bölüm Fragmanı | "Sen ne kadar gurursun bir kadınsın"

#Aldatmak yeni bölümüyle Perşembe 20: 00'de #atv'de!

Güzide, saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimidir. Pek çok evliliği yıkımdan kurtarmış, birçok çocuğun hak ettikleri şefkat ve sevgiyi görmesini sağlamış, her zaman adaletin yanında olmuş dürüst ve prensipli bir kadındır. Kocası ve iki çocuğuyla örnek bir aile olduklarını, onurlu bir hayat yaşadıklarını, evliliklerinin bundan sonrasının alışılmış bir sevgi, mutluluk ve huzur içinde geçeceğini sanmaktadır. Bir gün Güzide'nin tesadüfen çektiği bir ilmek çorap söküğü gibi ilerler ve mutlu sandığı ailesinin sıcak bir yuva değil, kumdan bir kale olduğunu anlamaya başlar.

#VahidePerçin #ErcalKesal

Aldatmak'ın oyuncu kadrosunda Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel yer alıyor.

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Tes¸kilat 50. Bo¨lu¨m 2. Fragmanı Tes¸kilat 50. Bo¨lu¨m 2. Fragmanı Alparslan: Büyük Selçuklu 31. Bölüm 1. Fragman Alparslan: Büyük Selçuklu 31. Bölüm 1. Fragman
Kaynak: DailyMotion.com

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Son Dakika TV Aldatmak 4. Bölüm Fragmanı | 'Sen ne kadar gurursuz bir kadınsın' - Son Dakika

Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.

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