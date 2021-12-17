Aldattığı eşi şikayetçi oldu, cinayette azmettirici olduğu öne sürülen şahıs yakalandı - Son Dakika

25 Kasım gecesi, Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana gelen olayda Ulaş Çelikten, arkadaşlarıyla bir mekanda içki içip, çıkışta eniştesi Mikail T. (50), yeğeni Mehmet Şükrü Cirit ve arkadaşı M.Ş. ile karşılaştı. Araları bozuk olan Çelikten ile Cirit, burada tartıştı. Çıkan kavgada Cirit, tabancasını çekip, otomobiline yönelen Çelikten'e peş peşe ateş ettikten sonra kaçtı.

VÜCUDUNA 5 MERMİ İSABET ETTİ

Mikail T., kanlar içinde yığılan Ulaş Çelikten'i kendi otomobiliyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüp, acil servise bıraktıktan sonra kayıplara karıştı. Vücuduna 5 mermi isabet eden Çelikten, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Şükrü Cirit ile arkadaşı M.Ş.'yi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cirit çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, arkadaşı M.Ş. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ALDATILAN KADIN EŞİNİ İHBAR ETTİ

Polisin araştırması sonucu Mehmet Şükrü Cirit'in dayısı Mikail T. ile Ulaş Çelikten'in ablası Rojda Tosun'un evli olduğu öğrenildi. Çelikten'in, bir süre önce eniştesini başka bir kadınla gördüğü, durumu ablasına anlatmasıyla aralarının bozulduğu öne sürüldü. Mikail T.'nin ise bu olaydan sonra Ulaş Çelikten'e husumet beslediği, cinayeti de azmettirdiği iddia edildi. Mikail T.'nin eşi Rojda Tosun'da kardeşini eşinin öldürttüğünü öne sürdü.

İDDİALARI REDDETTİ

Bu tespitler üzerine çalışmalarını sürdüren polis, şüpheli Mikail T.'yi saklandığı adrese yaptığı baskında yakaladı. Emniyete götürülen zanlı, ifadesinde cinayeti azmettirmediği, olayla bir ilgisinin bulunmadığını anlattı. Zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.