Aldattığı iddiasıyla eşini öldüren sanığa "ağırlaştırılmış müebbet" talebi - Son Dakika
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Aldattığı iddiasıyla eşini öldüren sanığa "ağırlaştırılmış müebbet" talebi

31.03.2022 17:05
Aldattığı iddiasıyla eşini öldüren sanığa "ağırlaştırılmış müebbet" talebi

Başkentte, 17 yıllık eşi Sibel Köksal'ı bıçaklayarak öldürmekle suçlanan sanık İbrahim Köksal'ın yargılandığı davada, savcı mütalaasını sundu.

Başkentte, 17 yıllık eşi Sibel Köksal'ı bıçaklayarak öldürmekle suçlanan sanık İbrahim Köksal'ın yargılandığı davada, savcı mütalaasını sundu.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Köksal, tutuklu olduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla katılırken, taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, ardından buna ilişkin tarafların beyanını sordu.

Ardından önceki celse dinlenmesine karar verilen tanık Metin Özden mahkeme huzuruna çağrıldı.

Servis şoförlüğü yaptığını, maktule ile pazarda tanıştıklarını belirten Özden, Sibel Köksal'ın kendisine bekar olduğunu söylediğini aktardı.

Köksal'ın evli olduğunu ilerleyen süreçte öğrendiğini belirten Özden, "Bir gün ablasının numarasından beni aradı. Eşinin durumdan şüphelendiğini ve sorması halinde aramızda ilişki olmadığını söylememi istedi." dedi.

Söz alan sanık Köksal da tanığın anlattıklarının bir çoğunu bildiğini belirterek, "Zaten telefon kayıtlarında her şey mevcut. Büyük oğlum da annesinin bu şahsın arabasından inerken görmüştü. Kendisi de dükkanıma sürekli gelirdi." ifadelerini kullandı.

Beyanların ardından dosyaya esas hakkında mütalaasını sunan savcı, sanık İbrahim Köksal'ın, "eşi kasten öldürme" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savcı, olaydan önce eşinin cep telefonundaki kişisel bilgileri "hukuka aykırı" ele geçiren sanığın ayrıca 2 yıldan 4 yıla kadar hapse çarptırılmasını talep etti.

Sanık ve avukatının, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etmeleri üzerine mahkeme duruşmayı, 22 Nisan'a erteledi.

Olay

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, İbrahim Köksal, Mamak'ta 2 Eylül 2019'da kendisini aldattığından şüphelendiği 17 yıllık eşi Sibel Köksal ile önce tartıştı, daha sonra da bıçaklayarak öldürdü.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aldattığı iddiasıyla eşini öldüren sanığa 'ağırlaştırılmış müebbet' talebi - Son Dakika


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