Eşini bıçakla rehin aldı (3) - Son Dakika
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Eşini bıçakla rehin aldı (3)

28.07.2022 15:29
Eşini bıçakla rehin aldı (3)

ALDATTIĞINI DÜŞÜNDÜĞÜ İÇİN REHİN ALMIŞİzmir'in Bayraklı ilçesinde Ç.K.'nin eşi G.K.'yi bıçakla rehin aldığı olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

ALDATTIĞINI DÜŞÜNDÜĞÜ İÇİN REHİN ALMIŞ

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Ç.K.'nin eşi G.K.'yi bıçakla rehin aldığı olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. 15 ve 18 yaşlarında 2 çocuk sahibi olduğu öğrenilen çiftin, sık sık tartıştığı belirtildi. Ç.K.'nin bir süre önce evden ayrıldığı ve Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine yerleştiği, birkaç gün önce de yeniden İzmir'e döndüğü ifade edildi. Ç.K.'nin, çocuklarının olmadığı sırada kendisini aldattığını düşündüğü eşi G.K.'nin evine gelip, rehin aldığı belirtildi.


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Kaynak: DHA

İzmir, Güncel, Son Dakika

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