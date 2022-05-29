"Aldattın beni" diye bağıran adam kadını yumrukladı! O anlar vatandaş kamerasına yansıdı

Nilüfer ilçesinde bulunan Balat Mahallesi'nde sabaha dek eğlence mekanlarında vakit geçiren çift bir süre sonra tartışmaya başladı. Alkolün de etkisiyle tartışmanın dozu büyüyünce adam kadına vurmaya başladı. Şahıs etrafa küfürler savurarak kadını yumrukladı.

"ALDATTIN BENİ" DİYE BAĞIRDI

Yere düşen kadına vurmaya devam eden adamı durdurmaya çalışan başka biri duruma engel olamadı. Sarhoş adam, 'Aldattın beni' diyerek kadına şiddet uygulamaya devam ederken, o anlar vatandaş kamerasına yansıdı.