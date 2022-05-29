"Aldattın beni" diye bağıran adam kadını yumrukladı! O anlar vatandaş kamerasına yansıdı - Son Dakika
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"Aldattın beni" diye bağıran adam kadını yumrukladı! O anlar vatandaş kamerasına yansıdı

29.05.2022 19:01

Bursa'da alkol aldıkları iddia edilen genç çift, mekan çıkışında kavgaya tutuştu. Adam, "Aldattın beni!" diye bağırırken, kadına küfürler savurarak yumruk attı. Yaşanan şiddet anları vatandaş kamerasına yansıdı.

Nilüfer ilçesinde bulunan Balat Mahallesi'nde sabaha dek eğlence mekanlarında vakit geçiren çift bir süre sonra tartışmaya başladı. Alkolün de etkisiyle tartışmanın dozu büyüyünce adam kadına vurmaya başladı. Şahıs etrafa küfürler savurarak kadını yumrukladı.

"ALDATTIN BENİ" DİYE BAĞIRDI

Yere düşen kadına vurmaya devam eden adamı durdurmaya çalışan başka biri duruma engel olamadı. Sarhoş adam, 'Aldattın beni' diyerek kadına şiddet uygulamaya devam ederken, o anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İHA

Balat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Aldattın beni' diye bağıran adam kadını yumrukladı! O anlar vatandaş kamerasına yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Aldattın beni" diye bağıran adam kadını yumrukladı! O anlar vatandaş kamerasına yansıdı - Son Dakika
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