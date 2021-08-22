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Aldığı 2 milyon liralık hibeyle ailesinin arazisine santral kurdu! Genç kadın girişimci, 4 mahallenin enerji ihtiyacına karşılık veriyor - Son Dakika

Aldığı 2 milyon liralık hibeyle ailesinin arazisine santral kurdu! Genç kadın girişimci, 4 mahallenin enerji ihtiyacına karşılık veriyor

22.08.2021 16:31

Konya'da 24 yaşındaki Rana Karçaaltıncaba, çiftçilik yapan ailesinin tarıma elverişsiz arazilerini işletme kurarak değerlendirmek istedi. Araziye güneş enerjisi santrali yapmaya karar veren Karçaaltıncaba, kadın girişimcilere sağlanan hibe desteğine başvurdu. Başvurusu kabul edilen ve 2 milyon liralık hibe alan girişimci kadın, kısa sürede santralini kurup üretime geçti. 2 aydır faaliyette olan tesis, şimdilerde 4 mahallenin enerji ihtiyacına karşılık veriyor.

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesinden geçen yıl mezun olan Rana Karçaaltıncaba, çiftçilik yapan ailesinin tarıma elverişsiz arazilerini değerlendirecek işletme kurmak istedi. Kadın girişimcilere sağlanan devlet desteklerini araştıran Karçaaltıncaba, güneş enerjisi santrali için bir yıla yakın projelendirme süreci sonunda toplam yatırımın yüzde 55'ine denk gelen 2 milyon liralık hibe desteği almaya hak kazandı.

Genç kadın girişimci devlet desteğiyle kurduğu santralde 4 yerleşim yerinin elektriğini üretiyor

4 MAHALLENİN ENERJİ İHTİYACINI KARŞILAR DURUMU GELDİ

Karçaaltıncaba'nın devlet desteğiyle kurduğu santral, kısa süre önce üretime geçti, kırsaldaki 4 mahallenin enerji ihtiyacını karşılar hale geldi. Rana Karçaaltıncaba, Sarayönü ilçesi Başhüyük Mahallesi'nde güneş enerjisi santrali kurmak için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna başvurduğunu, aldığı destekle kurduğu santralde 2 aydır elektrik üretimi yaptığını söyledi.

2 AYLIK SÜREÇTE ÜRETİME GEÇİLDİ

Ürettikleri enerjinin, elektrik dağıtım şirketi üzerinden çevredeki hanelere ve iş yerlerine verildiğini anlatan Karçaaltıncaba, şunları kaydetti:

"Proje, bir yıldır sürüyor fakat tesisimizin aktif olarak elektrik üretimi yapması yaklaşık 2 aylık bir süreç. 2 aydır burada faaliyetteyiz. Civardaki dört yerleşim biriminin 2 aydır tüm elektrik ihtiyacını biz karşılıyoruz. Burası 1 megavatlık bir enerji tesisi. 3 bin 60 panelden oluşuyor. Bu paneller aracılığıyla güneşten aldığımız enerjiyi, elektrik enerjisine çevirerek yenilenebilir enerji üretiyoruz."

Genç kadın girişimci devlet desteğiyle kurduğu santralde 4 yerleşim yerinin elektriğini üretiyor

''ÇOK BÜYÜK BİR GETİRİSİ VAR''

Karçaaltıncaba, enerji sektörüne girme cesaretine devlet teşviği ile sahip olduğunu belirterek, "Kadın girişimcilere olan öncelik hakkını duyunca heyecanlandım. Tarımla uğraşan bir aile olarak da 'tarımsal açıdan değerlendiremediğimiz, verim alamadığımız arazilerimizi nasıl değerlendirebiliriz' diye düşünüyorduk. Değerlendirmek istiyorduk, bizim hayalimizdi. Güneş enerjisi sistemlerinden haberdar olunca tabii bu, bizim çok hoşumuza gitti. Çok büyük bir getirisi var bize. Bunu devlet desteğiyle yapmak beni çok daha fazla heyecanlandırıyor. Bir kadın olarak devletimin arkamda olduğunu bilmek de beni çok heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.

KONYA HAVZASINI DEĞER KATMAK İSTİYOR

Tesisi büyütüp ülke ekonomisine katkıda bulunmayı amaçladıklarını dile getiren Karçaaltıncaba, "Hedefimiz Konya havzasında tarımsal olarak değerlendirilemeyen bütün arazileri hem kendimiz hem de paydaşlarımızla beraber değerlendirmek, ülkemizin tarımsal açıdan verimsiz topraklarını verimli halde kullanabilmek. Bu konuda ilerleyerek enerji sektörünün öncü firmalarından olmak en büyük hayallerimiz arasında." diye konuştu.

''GELECEĞİN KADINLARLA AYDINLACAĞINA İNANIYORUM''

Karçaaltıncaba, kadınların iş hayatında ve her sektörde çok başarılı olabileceğine inancının tam olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Geleceğin kadınlarla aydınlanacağına çok inanıyorum. Kadın, her şeyden önce annedir. Anneliği yapabilen kadının, iş hayatında başarılı olmaması zaten düşünülemez. Bu konuda devletimizin verdiği desteklerin kadınlar tarafından sıkı bir şekilde araştırılmasını ve takip edilmesini rica ediyorum. 24 yaşında bir kadın olarak ben bugün bunları başarabiliyorsam eğer, nicelerimiz çok daha güzel yerlere gelecek, ben buna inanıyorum. Kadınlardan bu konuda azim göstermelerini, çalışmalarını ve korkmamalarını, cesaretli olmalarını rica ediyorum. İlk adımı attıktan sonra gerisi bir şekilde geliyor. Zaten devlet bu konuda çok büyük bir destekle arkamızda. Bunu özellikle bilmelerini istiyorum. Yöneticilerimiz, devlet büyüklerimiz sağ olsunlar, bu işe çok özel bir önem gösteriyorlar, bizi destekliyorlar, teşvikte bulunuyorlar. Özellikle enerji sektöründe ve çevre sektöründe çok güzel destekler var."

Aldığı 2 milyon liralık hibeyle ailesinin arazisine santral kurdu! Genç kadın girişimci, 4 mahallenin enerji ihtiyacına karşılık veriyor

Enerji, Tarım, Konya, Ges, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Aldığı 2 milyon liralık hibeyle ailesinin arazisine santral kurdu! Genç kadın girişimci, 4 mahallenin enerji ihtiyacına karşılık veriyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
  • Emre Keleş: arkadaş ülkede o kadar işsiz var asgari ücretle ev geçindirmeye çalışan var aç var sen git 2 milyonu mal mülk toprak sahibi zenginlere bağışla daha çok kazansınlar diye artık ülkemizin sistemi fakirden alıp zengine vermek oldu Cevap Yaz 20 12 Yayından Kaldır
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