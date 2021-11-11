Üye Girişi
ALDIĞI 5 BİLETİN SONUNCUSUNDA 500 BİN LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANDI - Son Dakika

ALDIĞI 5 BİLETİN SONUNCUSUNDA 500 BİN LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANDI

11.11.2021 16:04

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde şans oyunları seyyar bayisi, kazı kazanın en büyük ikramiyesi olan 500 bin lirayı talihlisine kazandırdı.

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde şans oyunları seyyar bayisi, kazı kazanın en büyük ikramiyesi olan 500 bin lirayı talihlisine kazandırdı. Büyük ikramiye haberinin ardından şans oyunları bayileri önünde yoğunluk oluştu.

Muratpaşa'da 10 yıldır şans oyunları seyyar bayi işletmeciliği yapan Behiye Ayduk, dün akşam saatlerinde kendisinden sürekli kazı kazan bileti alan müşterisine 5 kazı kazan bileti sattı. Adının açıklanmasını istemeyen talihli, son bileti kazıdığında, 500 bin liralık büyük ödülü kazandığını gördü. Sevincini ilk olarak bayi Behiye Ayduk ile paylaşan talihli müşteri, parasını nereden alacağını sordu. Ayduk'un büyük ikramiyeyi yalnızca bankaların ödeyebildiğini söylemesi üzerine talihli, Parayı alınca sana 10 bin lira vereceğim diyerek ayrıldı.

Yaşadığı olayın şaşkınlığı ve sevinciyle yalnızca şanslı kazı kazan biletinin fotoğrafını çekebilen Ayduk ise kendisine verilen sözün yerine getirilmesini bekliyor. Talihli müşterisini tanıdığını ve sürekli kendisine kazı kazan bileti sattığını ifade eden Ayduk, Kazandığını görünce o da çok sevindi. Sürekli gelir benden bilet alırdı. Sonunda büyük ikramiyeyi kazandı. Kendime çıkmış gibi sevindim. Çok mutlu oldum. İnşallah dönüş yapar da bana da destek olur dedi.

BAYİLER ÖNÜNDE YOĞUNLUK OLUŞTU

Büyük ikramiyenin kazı kazanda çıktığı haberi kısa sürede kentte yayılınca vatandaşlar şansını denemek için şans oyunları bayileri önünde yoğunluk oluşturdu. Kazı kazanda ikramiye kazanmak için uğraştığını belirten Muzaffer Doğan, 30 lira kazandım. Her gün oynamıyorum ama 500 bin liralık büyük ödül verildiğini duyunca geldim. Şansımı deniyorum diye konuştu.

Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu, kazı kazan biletlerinin farklı çeşitlerinin olmasının ilgiyi artırdığını söyledi. İlgiden memnun olduklarını belirten Çobanoğlu, En büyük ikramiye de bu yeni biletlerden birine çıktı. Duyulmasının hemen ardından bayilerimiz önünde hareketlilik oluştu. Antalya yine farkını gösterdi dedi.

ALDIĞI 5 BİLETİN SONUNCUSUNDA 500 BİN LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANDI
ALDIĞI 5 BİLETİN SONUNCUSUNDA 500 BİN LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANDI
ALDIĞI 5 BİLETİN SONUNCUSUNDA 500 BİN LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANDI
ALDIĞI 5 BİLETİN SONUNCUSUNDA 500 BİN LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANDI

Şans Oyunları, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ALDIĞI 5 BİLETİN SONUNCUSUNDA 500 BİN LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe taraftarına Ali Koç'tan çarpıcı tepki: Yakışıyor mu? 16:53 Fenerbahçe taraftarına Ali Koç'tan çarpıcı tepki: Yakışıyor mu? Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı 16:38 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı Market zamlarını bu kez çalışanlar paylaştı! Farkı gören vatandaşların keyfi kaçacak 16:23 Market zamlarını bu kez çalışanlar paylaştı! Farkı gören vatandaşların keyfi kaçacak
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Vitor Pereira'nın arkasındayız 16:14 Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Vitor Pereira'nın arkasındayız Hakkında Atatürk ve Türk Bayrağı'na hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılan Orhan Pamuk'tan ilk açıklama 16:03 Hakkında Atatürk ve Türk Bayrağı'na hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılan Orhan Pamuk'tan ilk açıklama 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi 15:41 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi
Beşiktaş'ın stadında facianın eşiğinden dönüldü 15:18 Beşiktaş'ın stadında facianın eşiğinden dönüldü 15:03 "İngiliz ajanı mısın?" sorusuna Doğu Perinçek'i çileden çıkardı

Son Dakika Haberleri
17:05 Ali Koç, çok konuşulan seçim iddialarına cevap verdi: Bizim görev süremiz belli
16:53 Fenerbahçe taraftarına Ali Koç'tan çarpıcı tepki: Yakışıyor mu?
16:46 Son Dakika: Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı.
16:37 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı
16:31 Son Dakika: Başkan Ali Koç'tan Mesut Özil'e ikaz: Ticari ilişkilerini bırakıp sahaya dönmesi lazım
16:25 Polisler son anda genç kadını ipten kurtardı
16:23 Market zamlarını bu kez çalışanlar paylaştı! Farkı gören vatandaşların keyfi kaçacak
16:14 Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Vitor Pereira'nın arkasındayız
16:02 Hakkında Atatürk ve Türk Bayrağı'na hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılan Orhan Pamuk'tan ilk açıklama
15:50 İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz
Ali Koç, çok konuşulan seçim iddialarına cevap verdi: Bizim görev süremiz belli Ali Koç, çok konuşulan seçim iddialarına cevap verdi: Bizim görev süremiz belli         
17:06
Son Dakika: Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı. Son Dakika: Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı.         
16:46
Son Dakika: Başkan Ali Koç'tan Mesut Özil'e ikaz: Ticari ilişkilerini bırakıp sahaya dönmesi lazım Son Dakika: Başkan Ali Koç'tan Mesut Özil'e ikaz: Ticari ilişkilerini bırakıp sahaya dönmesi lazım         
16:31
Boğazını kestikten sonra ayağına taş bağlayıp sulama kanalına atmışlar Boğazını kestikten sonra ayağına taş bağlayıp sulama kanalına atmışlar         
16:14
Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim         
16:11
İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz         
15:51
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak, son yolculuğuna uğurlandı! Samuray kılıcıyla öldürülen Başak, son yolculuğuna uğurlandı!         
15:22
Merve Boluğur, saçlarını kestirdi Merve Boluğur, saçlarını kestirdi         
15:08
EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz         
14:26
Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor         
12:19
Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi         
11:59
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi         
10:58
İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti         
10:54
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 17:19:55. #1.12#
SON DAKİKA: ALDIĞI 5 BİLETİN SONUNCUSUNDA 500 BİN LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement