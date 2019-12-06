Aldığı burslarla yardıma muhtaçlara koştu, kapı kapı gezip erzak dağıttı

Gaziantep Üniversitesi'nde okuyan Yasemin Yardım isimli bir öğrenci, çeşitli kurumlardan aldığı bursları kendi ihtiyaçları yerine, durumu olmayan vatandaşlar için harcıyor. Bugüne kadar pek çok muhtaca yardım eden genç üniversiteli, yaptıklarıyla gönüllerde taht kurdu.



Gaziantep'te okuyan genç bir üniversiteli, yaptıklarıyla gönüllerde taht kurdu. Üniversite öğrencisi Yasemin Yardım, okul hayatı boyunca çeşitli kurumlardan aldığı bursları kendi ihtiyaçları için harcamak, gezmek yada keyif sürmek yerine yardıma muhtaç insanlar için kullandı.



Gaziantep'te sokak sokak, ev ev gezen Yardım, kimi zaman durumu kötü olanlara erzak yardımı yapıyor kimi zaman da yalnız yaşayan insanların evini temizliyor. Yardım, gittiği evlerde duygu dolu anlar da yaşıyor. Yasemin Yardım, gittiği bir evde imkansızlıklar nedeniyle bir teyzenin çocuğunu kendilerine vermek istediğini açıkladı.



"Aldığım bursları muhtaçlara ulaştırıyorum"



Yaptığı yardımlarla ilgili konuşan ve aldığı bursları muhtaçlar için harcadığını aktaran Yasemin Yardım, "Ben yaklaşık 3-4 yerden burs alıyorum ve aldığım bursları da ihtiyaç sahibi ailelere ve muhtaçlara ulaştırarak değerlendiriyorum. Ben bir üniversite öğrencisi olarak aldığım bursları kendim de harcayabilirdim, kendi ihtiyaçlarımı da giderebilirdim ama böyle yapmadım. İnsanlara ulaşarak, insanların hayatlarına dokunarak hem kendi manevi hazzımı arttırdım hem de topluma faydalı bir birey olmaya çalıştım" dedi.



"Yediğimiz değil yedirdiğimiz bizimle gelecek"



Tüm insanların ihtiyaç sahiplerine karşı duyarlı olması gerektiğini de belirten Yasemin Yardım, "Ben tüm insanları bu şekilde duyarlı olmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki yediğimiz değil yedirdiğimiz bizimle gelecek. Umarım toplum olarak bu konuda daha duyarlı oluruz. Peygamber Efendimizin de dediği gibi 'komşusu aç yatarken kendisi tok yatan bizden değildir' düsturuyla hareket ediyoruz. Bu nedenle herkesi bir kez olsun komşusunun kapısını çalmaya, halini hatırını sormaya davet ediyorum. Çünkü insanların duvarlar arkasında neler yaşadığını, aç mı tok mu olduğunu bilemeyiz. Biz bugün düşen birini kaldırırsak, bir ihtiyaç sahibine yardım edersek yarın bir gün biz sıkıntı yaşadığımızda da birileri bizim elimizden tutar" ifadelerini kullandı.



"Evine yardım için gittiğimiz teyze oğlunu bize vermek istedi"



Gittikleri evlerde unutamadıkları duygu dolu anlar da yaşadıklarını hatta yaşlı bir kadının okutamadığı, bakamadığı için oğlunu kendilerine vermek istediğini de söyleyen Yardım, "Gittiğimiz evlere erzak götürüyoruz. Evlerde temizlik yapıyoruz. Hatta bir teyzemizin evine gitmiştik. Erzak götürmüştük, evini temizlemiştik. O teyzemizin o anki mutluluğunu, sevincini hiçbir kelime ile anlatamıyorum ben. O teyzemiz oğlunu okutamadığı için bize vermek istedi. Yani bu söylem bizim kalbimizi dağlamıştı. Benim de kalbim böyle bir şeyi asla kabul edemezdi. Bu olay o dönem beni baya bir etkilemişti. Hatta o akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldım. Ama sonrasında o teyze ve çocuklarıyla ilgilenmeye devam ettik. Başka bir çözüm yolu bulalım dedik ve başka çözüm yolları bulduk. O yüzden diyorum ki bir çıkın, bir bakın kimin neye ihtiyacı var, kim nasıl yaşıyor, kimin ne derdi var bir görün istiyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP