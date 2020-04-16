Aldığı evin borcunu ödemek için çalışırken PKK'lı teröristlerce katledildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aldığı evin borcunu ödemek için çalışırken PKK'lı teröristlerce katledildi - Son Dakika

Aldığı evin borcunu ödemek için çalışırken PKK'lı teröristlerce katledildi

6 saat önce

Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Yasin Sağır'ın Diyarbakır'dan, aldığı evin borcunu ödemek için Şırnak'a çalışmaya gittiği öğrenildi.

Aldığı evin borcunu ödemek için çalışırken PKK'lı teröristlerce katledildi, System.String[]

Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Yasin Sağır'ın Diyarbakır'dan, aldığı evin borcunu ödemek için Şırnak'a çalışmaya gittiği öğrenildi.

Silopi'nin Kösreli köyü kırsalında yapımı süren Şure Tepe güvenlik kulesi yakınlarında terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının önceki gün infilak etmesi sonucu şehit olan 28 yaşındaki işçi Yasin Sağır'ın memleketi Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Pekmezciler köyünde yas var.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memuru Halit Gülser'in de kuzeni olduğu öğrenilen Sağır'ın ailesine taziye ziyaretleri sürüyor.

Yasin Sağır'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan ailesi, terör örgütü PKK'ya tepkisini dile getirdi.

"Borçları bitirdikten sonra yanıma gelecekti, kısmet olmadı"

Şehidin ağabeyi Mesut Sağır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Bu süreçte kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden Sağır, kardeşinin ev borcunu ödemek için yaklaşık 25 gün önce Şırnak'a gittiğini belirtti.

Sağır, kardeşinin 4 yıl önce evlendiğini ifade ederek, "Onu kendi iş yerime alacaktım. Kardeşimin ev borcu vardı. Borçları bitirdikten sonra yanıma gelecekti, kısmet olmadı. Başımız sağ olsun, ülkemizin başı sağ olsun. Bu olayda parmağı olan herkesin Allah belasını versin. İnşallah bu kan durur. Kardeşim zararsız bir insandı. Allah rahmet etsin." diye konuştu.

"Bu zor şartlarda Şırnak'a çalışmaya gitti"

Şehidin dayısı Hamdullah Kapçak, yeğeniyle bir dönem birlikte çalıştıklarını belirterek, "Çok gariban bir insandı. Borcu vardı. İnşaat işinde çalışıyordu. Kendine ev almış, borcun altına girmişti. Bu zor şartlarda Şırnak'a çalışmaya gitti. Aldığımız bu haberle hepimiz yıkıldık. Acımız büyük. Başımız sağ olsun." dedi.

"Allah şehadetini kabul etsin"

Şehidin kuzeni Mustafa Yalçın, devletten tek isteklerinin katillerin bulunması olduğunu söyledi.

"Allah bunun intikamını hem bu dünyada hem de öbür dünyada alacaktır." ifadesini kullanan Yalçın, devletten şehidin kanının yerde bırakılmamasını beklediklerini anlattı.

Yalçın, şehit kuzeni Halit Gülser'in ardından acılarının ikiye katlandığını dile getirdi.

Kuzeni Yasin'in borçları nedeniyle sıkıntı yaşadığını belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Yasin gerçekten çok gariban bir insandı. Borçlarını dile getirmezdi, gururlu bir insandı. Borcunu bitirmek için uzun süredir iş arıyordu.

Şırnak'ta kendisine iş buldu. Aslında babası gitmesini istemiyordu, mecburen gitti. Çalışırken Hakk'a yürüdü. Allah şehadetini kabul etsin. Dünya tatlısı bir insandı. Tek tesellimiz de onun şerefli bir şekilde şehadete yürümesi."

Diyarbakır, Silopi, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 11:16 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu
Manisa'ya şehit ateşi düştü Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'dan gençlere uyarı: Sosyal mesafeyi koruyun İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti 10 Nisan'daki görüntülerin tekrarlanmaması için İçişleri Bakanlığı bu kez erken davrandı İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak yerlerin listesini yayınladı Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın öldürülmesiyle ilgili ilk yorum: Takipçisi olacağız 9 bin 800 kişinin enfekte olduğu, 195 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da hükümet, OHAL ilan etti Jandarma ekipleri, Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yolları toprak yığınlarıyla kapattı Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak Erdoğan'ın "45 gün içinde bitireceğiz" dediği hastane yükselmeye başladı Koronavirüste iyileşenlerin sayısı 520 bini aştı
Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı         
17:10
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti         
17:05
Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti         
16:51
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti         
16:49
Fotoğrafına gelen yorumlara yanıt veren Kourtney, hamileliği 'nimet' olarak yorumladı Fotoğrafına gelen yorumlara yanıt veren Kourtney, hamileliği 'nimet' olarak yorumladı         
16:37
Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak         
16:28
Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi         
16:26
İmamoğlu, İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti         
16:23
Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'dan gençlere uyarı: Sosyal mesafeyi koruyun Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'dan gençlere uyarı: Sosyal mesafeyi koruyun         
16:22
ABD'de geçen hafta 5 milyon 245 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı ABD'de geçen hafta 5 milyon 245 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı         
16:18
İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti         
16:17
Candan Erçetin'den memleketi Kırklareli'ye 'Evde kal' çağrısı Candan Erçetin'den memleketi Kırklareli'ye 'Evde kal' çağrısı         
16:13
10 Nisan'daki görüntülerin tekrarlanmaması için İçişleri Bakanlığı bu kez erken davrandı 10 Nisan'daki görüntülerin tekrarlanmaması için İçişleri Bakanlığı bu kez erken davrandı         
16:10
Model Olivia Culpo, sevgilisi NFL oyuncusu Christian McCaffrey'nin yeni sözleşmesini dans ederek kutladı Model Olivia Culpo, sevgilisi NFL oyuncusu Christian McCaffrey'nin yeni sözleşmesini dans ederek kutladı         
16:09
Fenomen Hakan Kakız, Instagram'dan Survivor Yasin ve Barış'la olan konuşmalarını paylaştı Fenomen Hakan Kakız, Instagram'dan Survivor Yasin ve Barış'la olan konuşmalarını paylaştı         
15:54
Euroleague CEO'su Bertomeu: Sezonu iptal etmemiz gerekirse iptal edeceğiz Euroleague CEO'su Bertomeu: Sezonu iptal etmemiz gerekirse iptal edeceğiz         
15:36
İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak yerlerin listesini yayınladı İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak yerlerin listesini yayınladı         
15:34
Yediklerini alkole çeviren de var kan ağlayan da! Dünyanın en tuhaf 5 insanı Yediklerini alkole çeviren de var kan ağlayan da! Dünyanın en tuhaf 5 insanı         
15:25
Yaş engeline takılan Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın çekiminde yer almayacak Yaş engeline takılan Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın çekiminde yer almayacak         
15:21
E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı         
15:20
Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın öldürülmesiyle ilgili ilk yorum: Takipçisi olacağız Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın öldürülmesiyle ilgili ilk yorum: Takipçisi olacağız         
15:14
Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılar ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılar ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi         
15:09
Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini feshettiği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini feshettiği iddialarını yalanladı         
15:05
Batman'ın yüksek kesimlerinde yetişen ve kilosu 400 liraya satılan zuzubak otu, yöre halkının geçim kaynağı oldu Batman'ın yüksek kesimlerinde yetişen ve kilosu 400 liraya satılan zuzubak otu, yöre halkının geçim kaynağı oldu         
14:55
9 bin 800 kişinin enfekte olduğu, 195 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da hükümet, OHAL ilan etti 9 bin 800 kişinin enfekte olduğu, 195 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da hükümet, OHAL ilan etti         
14:50
Jandarma ekipleri, Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yolları toprak yığınlarıyla kapattı Jandarma ekipleri, Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yolları toprak yığınlarıyla kapattı         
14:42
Muslera: Fatih Terim bize video konferansla ulaştı ve Türkiye'de güvende olduğumuzu söyledi Muslera: Fatih Terim bize video konferansla ulaştı ve Türkiye'de güvende olduğumuzu söyledi         
14:40
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak         
14:26
Avşar kızı, Ronaldo'nun başlattığı meydan okumaya karşı koyamadı Avşar kızı, Ronaldo'nun başlattığı meydan okumaya karşı koyamadı         
14:10
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "45 gün içinde bitireceğiz" dediği hastane yükselmeye başladı         
13:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2020 17:28:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aldığı evin borcunu ödemek için çalışırken PKK'lı teröristlerce katledildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]