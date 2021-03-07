Aldığı iki inek geçim kapısına dönüştü - Son Dakika

Aldığı iki inek geçim kapısına dönüştü

07.03.2021 10:14
Aldığı iki inek geçim kapısına dönüştü, System.String[]

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde aldığı iki ineği çoğaltarak kendi işinin patronu olan Zekiye Odabaşı, kadınların istediği zaman her işi yapabileceğini söyledi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde aldığı iki ineği çoğaltarak kendi işinin patronu olan Zekiye Odabaşı, kadınların istediği zaman her işi yapabileceğini söyledi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Kızılcakışla köyünde yaşayan ev hanımı 37 yaşındaki Zekiye Odabaşı, 5 yıl önce devletten aldığı destekle iki büyükbaş hayvan aldı. Hayvanların yemlenmesinden aşılanmasına kadar bütün işlerle kendisi ilgilenen Odabaşı, zamanla hayvanlarını çoğalttı. Çevresinde 'Erkek işi yapamazsın, uğraşma' diyenlere de aldırış etmeyen genç kadın, kendi işinin patronu oldu. Hayvanlardan kazandığı parayla aile ekonomisine katkı sağlayan ve çocuklarının eğitimini üstlenen Zekiye Odabaşı, işine adeta aşık olduğunu söyledi. Odabaşı, kadınların istediği zaman her işi yapabileceğini ifade etti.

"İşime aşık oldum"

Hayvancılık ile uğraşan Zekiye Odabaşı, işine aşık olduğunu belirterek,"5 yıl önce ev hanımıydım. 2016 senesinde Genç Çifti Projesi diye bir proje açılmış diye duyum aldım. Gittim başvuru yaptım. Onun için kurs gerekiyordu, gittim kursumu aldım. Onu da başarıyla bitirdim. Rabbim de yardım etti. 30 bin lira hibemi aldım. Oradan devam ettirdim. İki tane inek aldım. İki ineğim üç tane oldu, üç ineğim beş tane oldu, beş ineğim sekiz tane oldu derken bu şekilde bir zincirin halkası gibi çoğalttım. Acaba zorlanır mıyım diye düşümdüm. Hayvanla uğraşmak zor. Bilmediğim de bir iş olduğu için tedirginlik yaşadım. Ama içine girdikçe o kadar sevdim ki işime aşık oldum. Anlatamam gerçekten kelimeler yetmez. Doğan buzağıları evlatlarım gibi gördüm. Hayvanlara sevgiyle yaklaştım. Değneği elime alıp vurmadım hayvanlar yerine geçsin diye" şeklinde konuştu.

'Erkek işi yapamazsın' diyenleri dinlemedi

Odabaşı, çevresinde kendisine hayvancılığın erkek işi olduğunu söyleyenleri dinlemediğini ifade ederek, "Erkek işi yapamazsın uğraşma diye söyleyenler oldu. Ama ben kimseyi dinledim. Ben bu işi yapacağım dedim, kendimce inandım. İnandığım yolda da yürüdüm, rabbim utandırmadı. Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok. Kadınlar istesin her şeyi yapar. Örnek benim. Yerim belli yurdum belli. Gelip herkes görebilir. Buradan sayın Valimiz Salih Ayhan'a, Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'e ve İl Tarım ve Orman Müdürümüz Seyit Yıldız'a verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"Kızımla gurur duyuyorum"

Zekiye Odabaşı'nın annesi Türkan Parlak ise, "Kızım bundan 5 sene evvel ev hanımıydı. Hiçbir işle uğraşmazdı. Sonra hibeyi aldı ve bu işe heveslendi. Bu işi başarmak istedi. Onun aşkıyla çok şükür rabbime durumu iyi. Evini yaptırdı, çocuklarını okutuyor. Gurur duyuyorum. Herkesin böyle olmasını isterim" dedi. - SİVAS

Aldığı iki inek geçim kapısına dönüştü
Aldığı iki inek geçim kapısına dönüştü
Aldığı iki inek geçim kapısına dönüştü
Aldığı iki inek geçim kapısına dönüştü
Aldığı iki inek geçim kapısına dönüştü
Aldığı iki inek geçim kapısına dönüştü
Aldığı iki inek geçim kapısına dönüştü

Kızılcakışla, Şarkışla, Sivas, İnek, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Aldığı iki inek geçim kapısına dönüştü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor Fuhşa zorlandığını iddia ederek eşini öldüren Çilem Doğan yıllar sonra konuştu: Emine Bulut, Pınar Gültekin, Özgecan Aslan gibi olacaktım Türkiye'ye Irak'ta sinsi tuzak! ABD'nin görevini NATO devralıyor, 2 bin 500 PKK'lı teröriste eğitim verilecek Kırmızı kategorideki Aksaray'da "tam" kapanmaya gidildi Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi! Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu Genç kızlara parkta cinsel istismarda bulunan yaşlı adamı çevredekiler darbetti
92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü 92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü         
09:52
Zekai Aksallı, Bitlis'te şehit olan dostu Korgeneral Erbaş'ı anlattı: Emperyalist uşakların hedefindeki bir kaleydi Zekai Aksallı, Bitlis'te şehit olan dostu Korgeneral Erbaş'ı anlattı: Emperyalist uşakların hedefindeki bir kaleydi         
09:17
Kızının gözleri önünde eski karısını öldüresiye döven saldırgandan pes dedirten sözler: Bir anda gözüm döndü Kızının gözleri önünde eski karısını öldüresiye döven saldırgandan pes dedirten sözler: Bir anda gözüm döndü         
08:46
Samsun'da bir kadın sokak ortasında eski eşi tarafından öldüresiye dövüldü Samsun'da bir kadın sokak ortasında eski eşi tarafından öldüresiye dövüldü         
00:57
Koronavirüs salgını, aşı üreticisi şirketlerin kasasını doldurdu Koronavirüs salgını, aşı üreticisi şirketlerin kasasını doldurdu         
23:25
Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu         
21:51
'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi? 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi?         
14:52
Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar         
13:39
Kale direğinin yanına saklanan uyanık futbolcu, kaleciyi gafil avladı Kale direğinin yanına saklanan uyanık futbolcu, kaleciyi gafil avladı         
11:32
Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı         
11:23
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı         
11:16
Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı         
11:08
Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı         
10:31
Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi         
10:01
Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi         
09:58
Cübbeli Ahmet Hoca, katıldığı yayında yakalandığı amansız hastalığı anlattı Cübbeli Ahmet Hoca, katıldığı yayında yakalandığı amansız hastalığı anlattı         
09:48
Davutoğlu'nun yaptığı düzeltme Yunanistan'daki anısını anlatan Buket Aydın'ı zora soktu Davutoğlu'nun yaptığı düzeltme Yunanistan'daki anısını anlatan Buket Aydın'ı zora soktu         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2021 10:23:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aldığı iki inek geçim kapısına dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei