Aldığı iş makinesini parçalayan hurdacı, kestiği 3 tonluk parçanın altında kalarak yaşamını yitirdi - Son Dakika

İslahiye ilçesinde hurda dükkanı bulunan 38 yaşındaki Ali Rıza Sandıklı, yeni aldığı iş makinesini hurdaya dönüştürmek için Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerine götürerek parçalara ayırmaya başladı.

KESTİĞİ 3 TONLUK PARÇANIN ALTINDA KALDI

İş makinesinin deve boynu olarak tabir edilen kısmını kaynak ile kesmeye başlayan hurdacı, kestiği 3 tonluk parçanın üzerine düşmesi sonucu altında kaldı.

BİLİNCİ KAPALI ŞEKİLDE ÇIKARILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından 3 tonluk parçanın altından bilinci kapalı olarak çıkarılan Sandıklı, yapılan ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan hurdacının cenazesi, otopsi ve defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere memleketi Niğde'ye gönderildi.