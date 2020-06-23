Aldığı otomobille geçirdiği trafik kazası sonrası yatağa mahkum oldu - Son Dakika

Aldığı otomobille geçirdiği trafik kazası sonrası yatağa mahkum oldu

Aldığı otomobille geçirdiği trafik kazası sonrası yatağa mahkum oldu Rizeli sözleşmeli er Ogün Yusuf Bayraktar'ın geçtiğimiz Ocak ayında Muğla'da geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatı kabusa döndü Rizeli sözleşmeli er Ogün Yusuf Bayraktar geçtiğimiz Ocak ayında Muğla'da geçirdiği trafik...

Aldığı otomobille geçirdiği trafik kazası sonrası yatağa mahkum oldu

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Rizeli sözleşmeli er Ogün Yusuf Bayraktar'ın geçtiğimiz Ocak ayında Muğla'da geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatı kabusa döndü

RİZE - Rizeli sözleşmeli er Ogün Yusuf Bayraktar geçtiğimiz Ocak ayında Muğla'da geçirdiği trafik kazası sonrasında sakat kalarak yatağa mahkum oldu.

Sözleşmeli er olarak geçtiğimiz yıl göreve başlayan 23 yaşındaki Ogün Yusuf Bayraktar, biriktirdiği para ile hayalini kurduğu arabayı satın aldı. Büyük bir hevesle aldığı otomobil ile geçtiğimiz ocak ayında Muğla'da iş çıkışı kaza geçiren Ogün'ün otomobili takla attı. Geçirdiği kazada hurdaya dönen araçtan yaralı olarak kurtulan Bayraktar Muğla'da 1 ay yoğun bakımda kaldı. Hastanedeki tedavisinin ardından Rize'nin Pazar ilçesinde yaşayan annesinin evinde getirilen Bayraktar, 6 aydır yatağa mahkum bir şekilde yaşıyor.

Omurilik ameliyatı olması gereken fakat vücudundaki yaralar nedeni ile ameliyata alınamayan Bayraktar, derme çatma bir evde annesi ve 3 kardeşi ile yaşam mücadelesi veriyor.

Henüz 23 yaşında olduğunu ve ayağa kalmak istediğini belirten Bayraktar "İş yerinden yola çıkmıştım. Aracın frenleri tutmayınca kaza geçirdim. Araçla takla attım. Şansım vardı kurtuldum. Omuriliği ameliyatı olmak gerekiyor fakat vücudumdaki yaralar nedeni ile ameliyat yapılamıyor. Tedavim için yardım bekliyorum. Daha 23 yaşındaki birçok hayalim var inşallah ayağa kalkabilirim" ifadelerini kullandı.

Ogün'ün annesi Hatice Aksu oğlunun ayağa kalktığı günleri görmek istediğini dile getirerek "Oğlumun bütün bakımı ile ben ilgileniyorum. Oğlum küçücük bir odada yatağa mahkum yaşıyor. Daha iyi şartlarda tedavi görmesini istiyorum" dedi.

Muğla, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 12:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Aldığı otomobille geçirdiği trafik kazası sonrası yatağa mahkum oldu - Son Dakika
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