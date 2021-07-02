Üye Girişi
Aldığı sıfır araç ayıplı çıktı, açtığı hukuk davasını kazandı - Son Dakika

Aldığı sıfır araç ayıplı çıktı, açtığı hukuk davasını kazandı

02.07.2021 12:28

Aldığı sıfır araç ayıplı çıktı, açtığı hukuk davasını kazandı Mahkeme kararına rağmen araç değiştirilmedi Samsun'da bir kişi, 2016 yılında sıfır aldığı Citroen C4 marka/model aracın gizli ayıplı çıkması üzerine başlattığı hukuk mücadelesini kazandı.

Aldığı sıfır araç ayıplı çıktı, açtığı hukuk davasını kazandı

Mahkeme kararına rağmen araç değiştirilmedi

SAMSUN - Samsun'da bir kişi, 2016 yılında sıfır aldığı Citroen C4 marka/model aracın gizli ayıplı çıkması üzerine başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Mahkemenin 'aracın ayıpsız yenisi ile değiştirilmesine' karar vermesine rağmen yetkili firma ile görüşen otomobil sahibi, olumlu bir sonuç alamadı.

Yusuf Cebeci, 2016 model sıfır kilometre bir Citroen C4 marka/model otomobil aldı. İddiaya göre, kısa bir süre sonra aracın kapı altlarında paslanma meydana geldi. Durumu aldığı bayiye bildiren Cebeci, kapıların değiştirilmesinden başka bir işlem yapılamayacağı cevabını aldı. Bunu kabul etmeyen Cebeci, aracın bu şekilde değer kaybedeceğini belirterek, aracın misli ile değiştirilmesi için dava açarak hukuk mücadelesi başlattı.

Avukatı aracıyla tüketici mahkemesi sıfatıyla Bafra 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkemece yapılan incelemeler ve alınan bilirkişi raporunda araçtaki paslanmaların imalat hatası olduğu, aracın fabrikada ilk boyanması esnasında hatalı işlemler yapıldığı tespit edildi. Mahkeme tarafından, 'aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesine' karar verildi. Karara karşı davalı taraf istinafa itirazında bulundu. İstinaf mahkemesince usulen bir eksiklik sebebiyle dosya bozularak mahkemesine iade edildi. Mahkemece yeniden inceleme yapılarak yeniden 'aracın misli ile değiştirilmesine' karar verildi ve karar kesinleşti.

Yusuf Cebeci'nin avukatı Serkan Dönüm yaptığı açıklamada, "Araç 2016 yılında alınmış. Alındıktan kısa bir süre sonra aracın kapı içlerinde paslanma geldiği tespit edilmesi üzere müvekkilim aracı servise götürmüş. Serviste yapılan kontrollerde bu hata kabul edilmiş. Hata kabul edilmesine rağmen, hatalı aracın değiştirilmesine yönelik talepler bir türlü yerine getirilmediğinden bu dava konusu olmuş. Yaklaşık 2017 yılından buyana bu dava devam ediyor. Araç hala yenisiyle değiştirilmedi. Araçtaki paslanmalar sürekli artmakta. Bununla ilgili bilirkişi raporlarında araçtaki boya dökülmesinin imalat hatasından kaynaklandığı ve bu sebeple aracın yenisiyle değiştirilmesiyle ilgili raporlar var. Buna ilişkinde Bafra Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tüketici mahkeme sıfatıyla aracın yenisiyle değiştirilmesine ilişkin kararı var. Bu karar istinaf mahkemesinden de onanarak kesinleşti. Ancak Citroen firması hala müvekkilimin yenisiyle değiştirmesi gereken aracı değiştirmemekte. Aracın yenisi şu anda piyasada olmasına rağmen, yenisini vermemekte ve belki hukuki olur ancak ahlaki olmayan belli hukuksal donelerle davayı uzatmaya gayret etmekte ve müvekkilimin hakkına kavuşmasını engellemek için çaba göstermektedir. Firmanın bu tavrını yakışıksız buluyoruz. Bir an önce müvekkilimin mağduriyetinin giderilmesini talep ediyoruz" dedi.

Aldığı sıfır araç ayıplı çıktı, açtığı hukuk davasını kazandı
Aldığı sıfır araç ayıplı çıktı, açtığı hukuk davasını kazandı
Aldığı sıfır araç ayıplı çıktı, açtığı hukuk davasını kazandı
Aldığı sıfır araç ayıplı çıktı, açtığı hukuk davasını kazandı

Citroen, Mahkeme, Samsun, Hukuk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aldığı sıfır araç ayıplı çıktı, açtığı hukuk davasını kazandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Saadet Partisi, Madımak için video paylaştı: Temel Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar yer aldı 13:31 Saadet Partisi, Madımak için video paylaştı: Temel Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar yer aldı Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak 13:03 Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak Bakan Soylu, İmamoğlu'nun sözlerine yanıt verdi: Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım 13:02 Bakan Soylu, İmamoğlu'nun sözlerine yanıt verdi: Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım
Kahreden haber! Evlenmek için gittiği Meksika'da yaşamını yitirdi 11:30 Kahreden haber! Evlenmek için gittiği Meksika'da yaşamını yitirdi Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış, birçok ilde etkisini gösterecek 10:51 Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış, birçok ilde etkisini gösterecek Taraftarların 10:39 Taraftarların "Geri dön" çağrısı yaptığı Christoph Daum konuştu: Başkan Ali Koç en doğru kararı verir
40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 10:09 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 09:31 "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın niye teslim oldu? Sürpriz kararın altında 3 ihtimal var

Son Dakika Haberleri
13:32 Bebek arabasındaki çocuğunu yola düşürerek üzerine bastı! Korkutan anlar görüntülendi
13:31 Saadet Partisi, Madımak için video paylaştı: Temel Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar yer aldı
13:04 Demet Akalın, trafikte dehşet saçan Murat Övüç'ün oğluna sert çıktı: Sorumsuzlar, Allah kahretsin
13:03 Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak
13:02 Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar
13:01 Bakan Soylu, İmamoğlu'nun sözlerine yanıt verdi: Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım
13:01 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 499 liradan işlem görüyor
11:52 Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir
11:01 Son Dakika: Elmalı davası sanığı annenin sosyal medya hesabı kapatıldı
10:56 Dolar güne yükselişle başladı! 8,69'dan işlem görüyor
Bebek arabasındaki çocuğunu yola düşürerek üzerine bastı! Korkutan anlar görüntülendi Bebek arabasındaki çocuğunu yola düşürerek üzerine bastı! Korkutan anlar görüntülendi         
13:32
Demet Akalın, trafikte dehşet saçan Murat Övüç'ün oğluna sert çıktı: Sorumsuzlar, Allah kahretsin Demet Akalın, trafikte dehşet saçan Murat Övüç'ün oğluna sert çıktı: Sorumsuzlar, Allah kahretsin         
13:04
Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar         
13:03
Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir         
11:52
Kanada'da 49 dereceyi bulan rekor sıcaklıklar bir köyün yüzde 90'ını kül etti Kanada'da 49 dereceyi bulan rekor sıcaklıklar bir köyün yüzde 90'ını kül etti         
11:16
Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek         
10:47
Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar         
10:21
Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik timsalidir Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik timsalidir         
09:49
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı         
22:38
Serel Yereli'nin küvet başındaki iç çamaşırlı pozu beğeni topladı Serel Yereli'nin küvet başındaki iç çamaşırlı pozu beğeni topladı         
20:34
Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı         
20:03
3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için biraz daha bekleyin 3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için biraz daha bekleyin         
19:18
Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı         
19:11
Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu         
18:10
Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı         
17:33
Keşif sırasında Melek İpek ile jandarma arasında geçen diyaloğun görüntüleri ortaya çıktı Keşif sırasında Melek İpek ile jandarma arasında geçen diyaloğun görüntüleri ortaya çıktı         
14:52
Şarkıcı Göksel'in panik anları! Makyajsız halini görenler tanıyamadı Şarkıcı Göksel'in panik anları! Makyajsız halini görenler tanıyamadı         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2021 13:41:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aldığı sıfır araç ayıplı çıktı, açtığı hukuk davasını kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement