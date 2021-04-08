Sıfır aldığı motor 3 gün sonra çalındı...Hırsızlık anları kamerada - Son Dakika

Sıfır aldığı motor 3 gün sonra çalındı...Hırsızlık anları kamerada

DENİZLİ - Denizli'de sahibinin 3 gün önce 12 bin TL'ye aldığı ve ilk taksitini ödediği motor, evinin önünde park halindeyken iki kişi tarafından sabah saatlerinde çalındı. İki şüphelinin ilk önce sokakta keşif yaptıktan sonra motoru çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; döner ustası Turgut Ertunç işyerinden eve gidip gelmek için 3 gün önce 12 bin TL değerinde motorunu alarak ilk taksitini ödedi. Akşam eve geldiğinde motorunu park edip kilitleyen Ertunç, sabah işe gitmek için hazırlanırken motorunun yerinde olmadığını fark etti. Sonrasında 112'yi arayan Ertunç polis ekiplerinin gelmesini bekledi. Olay yerine gelen ekipler Ertunç'la beraber apartmanda güvenlik kamerasını inceledi. Güvenlik kamerasını izleyen Ertunç iki şüphelinin sabah saatlerinde sokakta keşif yaptığını ve sonrasında ise bir kişinin etrafı kollarken diğer arkadaşının motoru alıp götürmesini gördü. Polis ekipleri şüphelileri bulmak için çalışma başlatırken Ertunç, daha öncesinde de rahmetli oğlunun motorunun çalındığını ve sonrasında bulunduğunu söyledi.

"Kendi malları gibi kilidini kırıp motorumu alıp gitmişler"

Hırsızların elini kolunu sallayarak motorunu götürdüklerini belirten Ertunç, "Akşam dükkanı kapattık ve eve gittim. Sabahleyin işyerine gelirken çıktım baktım ve motor yok. Motoru 3 gün önce almıştım ve hala daha borcumu ödemedim. Ondan sonra polis arkadaşları aradım. Polis arkadaşlar sağ olsunlar gelip yardımcı oldular. Ondan sonra kameraya bakınca iki kişi motoru sallayarak kendi malları gibi kilidini kırıp motorumu alıp gitmişler. Daha öncede benim rahmetlik oğlumun motoru vardı. Daha sonrada dükkanın önünde ben bankaya para yatırmaya gidip gelene kadar onu da götürdüler. Ama o bulundu. Bunu bilmiyorum inşallah bulurlar. Helalse gelir haramsa bilmiyorum" dedi.