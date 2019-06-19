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Aldığı uyuşturucunun etkisiyle hastanelik oldu

1 saat önce

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde aldığı uyuşturucunun etkisiyle rahatsızlanarak hastaneye giden kişinin ifadesine başvuran polis ekipleri hastaya uyuşturucu temin eden şüpheliyi gözaltına aldı.

Aldığı uyuşturucunun etkisiyle hastanelik oldu, System.String[]
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde aldığı uyuşturucunun etkisiyle rahatsızlanarak hastaneye giden kişinin ifadesine başvuran polis ekipleri hastaya uyuşturucu temin eden şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde aldığı uyuşturucu maddenin etkisiyle rahatsızlanarak Merkezefendi Devlet Hastanesi Acil Servisine sevk edilen S.C.'nin ifadesine başvuran polis ekipleri, S.C.'nin uyuşturucu maddeyi temin ettiği şüphelinin M.K. olduğunu tespit etti. Yunusemre ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı M.K., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:47 Kaynak: İHA
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