Aldığı uyuşturucunun limon tuzu çıktığını söyleyip satıcıdan şikayetçi oldu - Son Dakika
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Aldığı uyuşturucunun limon tuzu çıktığını söyleyip satıcıdan şikayetçi oldu

25.05.2022 17:10
Aldığı uyuşturucunun limon tuzu çıktığını söyleyip satıcıdan şikayetçi oldu

BURSA'da, H.Ç. (37), aldığı uyuşturucu madde, limon tuzu çıkınca dolandırıldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

BURSA'da, H.Ç. (37), aldığı uyuşturucu madde, limon tuzu çıkınca dolandırıldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Olay, 2 Mayıs'ta Gemlik ilçesinde meydana geldi. H.Ç., sosyal medya üzerinden mesajlaştığı Ç.K.Y.'den (22) metamfetamin almak üzere anlaşıp randevulaştı. Dr. Ziya Kaya Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde buluştuğu Ç.K.Y.'den 200 TL karşılığında uyuşturucu satın alan H.Ç., kullandığı maddenin limon tuzu çıkmasıyla Gemlik Adliyesi'ne gidip Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Şikayet dilekçesinde 1,5 yıldır uyuşturucu kullandığını itiraf eden H.Ç., son 3 aydır ise kullanmadığını iddia etti. Anlaştığı torbacı Ç.K.Y.'den metamfetamin aldığını, karşılığında da 200 TL'yi elden verdiğini belirten H.Ç., maddeyi kullandığında ise limon tuzu olduğunu anladığını söyleyip şikayetçi oldu. H.Ç. hakkında uyuşturucu madde kullanımından işlem yapılırken, Ç.K.Y. için de arama kararı çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aldığı uyuşturucunun limon tuzu çıktığını söyleyip satıcıdan şikayetçi oldu
Aldığı uyuşturucunun limon tuzu çıktığını söyleyip satıcıdan şikayetçi oldu
Aldığı uyuşturucunun limon tuzu çıktığını söyleyip satıcıdan şikayetçi oldu
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Kaynak: DHA

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