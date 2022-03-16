Aldığı yakıtın ücretini ödemeden kaçan sürücü ve yanındaki 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Aldığı yakıtın ücretini ödemeden kaçan sürücü ve yanındaki 2 kişi tutuklandı

16.03.2022 18:25
Aldığı yakıtın ücretini ödemeden kaçan sürücü ve yanındaki 2 kişi tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde aldığı akaryakıtın 820 lira tutan ücretini ödemeden kaçan sürücü ile araçtaki 2 kişi tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde aldığı akaryakıtın 820 lira tutan ücretini ödemeden kaçan sürücü ile araçtaki 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Mart'ta, bir akaryakıt istasyonundan otomobiline 820 liralık yakıt alıp para ödemeden kaçan sürücü ve beraberindeki 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Sürücünün H.S. (19) ve yanındakilerin A.U. (20) ve H.T. (23) olduğunu belirleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Başka suçlardan da kayıtları bulunan zanlıların, ilçede bir otelde kaldıkları ve yine para ödemeden kaçtıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı.

Olay

Turgutlu ilçesinde 12 Mart'ta Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı yakınlarındaki bir istasyondan sürücü ve beraberindeki 2 kişi, aldıkları 820 liralık akaryakıtın ücretini ödemeden kaçmış, istasyon görevlilerinin şikayeti üzerine polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Olay anı da iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.

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Akaryakıt, Turgutlu, Manisa, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aldığı yakıtın ücretini ödemeden kaçan sürücü ve yanındaki 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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