Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin - Son Dakika
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Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin

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Son dönemlerde gıda ürünlerinde yapılan hileler tek tek ifşa edilirken bir kadın, video çekerek aldığı zeytinyağının hem rengine hem de kokusuna tepki gösterip ''Allah sizi kahretsin. İnsanlar para verip alıyor. Siz bu insanlara ne yedirip ne içiriyorsunuz?'' dedi.

19.12.2024 17:49
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Tarım ve Orman Bakanlığı "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini güncellemeye devam ederken, vatandaşlar da aldıkları ürünlerdeki hileleri çektikleri videolarla dile getirmeye çalışıyor.

Bunun son örneğini aldığı zeytinyağının hem kokusu hem de rengine isyan eden bir kadının çektiği video ile gördük. Yağın kötü koktuğunu ve renginin tuhaf olduğunu ifade eden kadın, cep telefonu kamerasını açıp yağı cam kavanoza doldurdu. "Bu nasıl bir yağdır ya?" diyerek tepkisini dile getiren kadın, "Millet para veriyor. Allah sizi kahretsin. Bu zeytinyağı mı arkadaşlar. Siz bu millete ne yedirip içiriyorsunuz? Bu yağ değil, bildiğiniz yeşil su... Leş gibi kokuyor. insanlar bunu yiyor. Para için yapmadığınız kalmadı. İçinden çıkana şoktayım" ifadelerine yer verdi.

Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin

Zeytinyağı, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (48)

  • Çelikk:
    Hâkediyorsunuz si 20 145 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Açılmamış ambalaj dan bozuk yağ çıkacağını bilip vdo çekmek pek inandırıcı gelmedi . 60 105 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    Allah belllanizi versin sahtekarlar 115 2 Yanıtla
  • Hayrullah Albayrak:
    acmadan nerden bildin yagın kötü olduğunu 39 74 Yanıtla
  • Semih Öz:
    neden markayı gizliyorsunuz ki. varsa bir suç teşir etmeniz gerekmez mi. 103 3 Yanıtla
  • Güven GÖRGÜLÜ:
    iki senaryo var. ya başka bir teneke yağ aldı ve bozuk çıkınca ikinci tenekeyi aldı ve videoyu çekti. ikincisi kötü niyetle markayı kötülemek için. üçüncüsü video izlensin diye tamamen kurgu. son iki senaryo suça girer. ilk senaryo Bakanlığı harekete geçirecek bir ihbar sayılır 42 8 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    almayaydin ablam ucuz diye. bu bildiğin antirifiz arabaya koy bari israf olmasın. israf haramdir 34 14 Yanıtla
  • Kemsl:
    2 senelik videoyu tekrarlamaya gerek yoktu zoktuumun sondakikası 34 11 Yanıtla
  • COŞKUN BARIŞ:
    hidrolik yağı o bir şey olmaz azıcık karın ağrısı yapar 11 20 Yanıtla
  • ferhat eser:
    işin içinden afyonlu gevşek talat yelbuz çıkarsa şaşırmam 20 11 Yanıtla
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