Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin

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Tarım ve Orman Bakanlığı "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini güncellemeye devam ederken, vatandaşlar da aldıkları ürünlerdeki hileleri çektikleri videolarla dile getirmeye çalışıyor.

Bunun son örneğini aldığı zeytinyağının hem kokusu hem de rengine isyan eden bir kadının çektiği video ile gördük. Yağın kötü koktuğunu ve renginin tuhaf olduğunu ifade eden kadın, cep telefonu kamerasını açıp yağı cam kavanoza doldurdu. "Bu nasıl bir yağdır ya?" diyerek tepkisini dile getiren kadın, "Millet para veriyor. Allah sizi kahretsin. Bu zeytinyağı mı arkadaşlar. Siz bu millete ne yedirip içiriyorsunuz? Bu yağ değil, bildiğiniz yeşil su... Leş gibi kokuyor. insanlar bunu yiyor. Para için yapmadığınız kalmadı. İçinden çıkana şoktayım" ifadelerine yer verdi.