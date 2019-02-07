Son Dakika Haberleri: Aldığımız Makinelerin Yüzde 90'ı Yerli"

Aldığımız Makinelerin Yüzde 90'ı Yerli"

1 saat önce

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, aldıkları makinelerin yüzde 90'ının yerli sanayi olduğunu belirterek, "Yerli sanayimiz üretiyor, biz de onları alıp kullanıyoruz" dedi.

Aldığımız Makinelerin Yüzde 90'ı Yerli
Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, aldıkları makinelerin yüzde 90'ının yerli sanayi olduğunu belirterek, "Yerli sanayimiz üretiyor, biz de onları alıp kullanıyoruz" dedi.

Özkaya, Giresun Orman Bölge Müdürlüğü'ndeki makine ekipman dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, ülke olarak bulunulan coğrafyanın getirmiş olduğu bir çok sıkıntı ve sorunla karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Buna rağmen ülke olarak yatırımdan, ekonomik gelişimden, üretimden, istihdamdan vazgeçilmediğine işaret eden Özkaya, bunun bir örneğinin de bugün Giresun'da görüldüğünü kaydetti.

Özkaya, bu yıl büyük iş makinesi olarak 28 treyler, 30 tonluk 34 ekskavatör, 15 greyder alıp bölgelere dağıttıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Aldığımız makinelerin yüzde 90'ı yerli sanayi. Yerli sanayimiz üretiyor, biz de onları alıp kullanıyoruz. Biz de ülkemize katma değer sağlıyoruz, istihdam yaratıyoruz, orman emvali üretiyoruz, orman yolu yapıyoruz, köylümüze, yaylamıza, ormanlarımızın yolunu yapıyoruz ve üretiyoruz. Üretmek zorundayız, ekmeğimizi büyütmek zorundayız."

- Orman köylüsüne makine desteği

ORKÖY kredileriyle iş makinesi alımlarına değinen Özkaya, "Artık orman köylümüz ORKÖY kredisiyle yüzde 20'si hibe, geri kalan sıfır faizle tomruk sürütme vinci, tomruk yükleme makineleri, traktör, modern karavan almaları halinde bunu ORKÖY kredisiyle destekleyeceğiz." diye konuştu.

Mustafa Özkaya, bununla ilgili talepleri topladıklarını ifade ederek, "İnşallah bu talepler doğrultusunda yerli üreticimizden alıp orman üreticisine makine desteği vereceğiz. Köylümüz, orman işçimiz ve teşkilatımız çalıştıkça biz de onları makine, ödenek, personel noktasında her türlü desteği Ankara'dan taahhüt ediyoruz." dedi.

Törene Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Orman Bölge Müdür Vekili Halil Oflu ile orman personeli katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:01 Kaynak: AA

CEO, Giresun, Mustafa Özkaya, Ekonomi
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