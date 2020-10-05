Aldıkları 55 ton narın parasını ödemeyen 2 kişiye, 3 yıl 4'er ay hapis - Son Dakika

Aldıkları 55 ton narın parasını ödemeyen 2 kişiye, 3 yıl 4'er ay hapis

MERSİN'de, 55 ton nar aldıkları Yusuf Asfuroğlu'na (62) parasını ödemedikleri gerekçesiyle yargılanan Metin Koldaş (41) ve Fevzi Dayıcık (46), 3 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Aldıkları 55 ton narın parasını ödemeyen 2 kişiye, 3 yıl 4'er ay hapis, System.String[]

MERSİN'de, 55 ton nar aldıkları Yusuf Asfuroğlu'na (62) parasını ödemedikleri gerekçesiyle yargılanan Metin Koldaş (41) ve Fevzi Dayıcık (46), 3 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde ticaretle uğraşan Yusuf Asfuroğlu'nun nar bahçesine giden Metin Koldaş ve Fevzi Dayıcık, geçen yıl ekim ayında bahçeyi gezmek istediklerini söyledi. Koldaş ve Dayıcık, Asfuroğlu'ndan 55 ton nar almak için anlaştı. İkili, Asfuroğlu'na 1000 lira kapora verip, kalan parayı da 8-11 Ekim'de iki taksit halinde ödeyeceklerini söyledi. Taraflar el sıkışarak ayrılırken, görüşmeden 2-3 gün sonra narları alan Koldaş ve Dayıcık, ödeme için arayan Asfuroğlu'nu oyalamaya başladı. Satın aldıkları narın bekledikleri gibi çıkmadığını söyleyen Koldaş ve Dayıcık'tan parasını alamayan Asfuroğlu, durumu polise bildirdi.

Yürütülen soruşturma sonrası Metin Koldaş ve Fevzi Dayıcık hakkında, Mersin 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan dava açıldı. Karar duruşması görülen davada, Dayıcık ve Koldaş ürünlerin sorunlu çıktığını öne sürdü. Mahkeme heyeti, Koldaş ve Dayıcık'a 3 yıl 4'er ay hapis cezası verdi.


Mezitli, Mersin, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 11:45 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aldıkları 55 ton narın parasını ödemeyen 2 kişiye, 3 yıl 4'er ay hapis - Son Dakika

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