Aldıkları futbol topunu değiştirmeyen iş yeri çalışanını copla dövdükleri anlar kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aldıkları futbol topunu değiştirmeyen iş yeri çalışanını copla dövdükleri anlar kamerada - Son Dakika

Aldıkları futbol topunu değiştirmeyen iş yeri çalışanını copla dövdükleri anlar kamerada

6 saat önce

BURSA'da, kırtasiye ürünleri ve hediyelik eşya satan bir dükkandan aldıkları futbol topunu değiştirmek isteyen 3 kişi, olumsuz cevap aldıkları iş yeri çalışanı N.İ.'yi yanlarında getirdikleri cop ile darbetti.

Aldıkları futbol topunu değiştirmeyen iş yeri çalışanını copla dövdükleri anlar kamerada, System.String[]

BURSA'da, kırtasiye ürünleri ve hediyelik eşya satan bir dükkandan aldıkları futbol topunu değiştirmek isteyen 3 kişi, olumsuz cevap aldıkları iş yeri çalışanı N.İ.'yi yanlarında getirdikleri cop ile darbetti. Olay sonrası N.İ.'nin kafasına 60 dikiş atılırken, o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Kasım ayında Nilüfer ilçesi Ertuğrulkent Mahallesi Elmas Sokak'taki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde kırtasiye ve hediyelik eşya satan dükkana gelen 3 kişi, futbol topu aldı. Bir süre sonra dükkana tekrar gelen 3 kişi, iş yeri çalışanı N.İ.'ye futbol topunu beğenmediklerini söyleyip, iade etmek istedi. N.İ.'nin futbol topunun kullanılmış olmasından kaynaklı geri alamayacağını belirtmesi üzerine 3 kişi, iş yerinden ayrıldı. Duruma öfkelenen 3 kişi, tekrar dükkana gelerek yanlarında getirdikleri cop ile N.İ.'ye saldırdı. Cop ve şemsiye ile darbedilen N.İ., kanlar içerisinde kaldı. N.İ.'yi darbeden 3 kişi, bir süre sonra iş yerinden ayrıldı. Olayın ardından kendi imkanlarıyla hastaneye giden N.İ.'nin kafasına 60 dikiş atıldı. Olaydan sonra gözaltına alınan 3 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece serbest kaldı.Öte yandan olay anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.


Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:02 Kaynak: DHA
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