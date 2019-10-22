Aldıkları Hediyelerle Torunlarını Trolleyen 15 Süper Babaanne

Babaanneler belki de trolleme amaçlı almamışlardır bu hediyeleri ama öyle komikler ki torunları kesin trolleridiklerini hissetmiştir.
Kimisi torunu sanki 5 yaşında gibi davranmış kimisi de 5 yaşındaki torununa 25-30 gibi. Kendini hediye eden de var, ilginç örgüler yapanlar da
2- Bunu örmek yetenek ister
3- Bu babaanne ben sizin önünüzde bunu giymekten utanıyorum deyince torunu bana da al ben de giyicem söz demiş. Sonuç:
4- SÜPER ÖTESİ BABAANNE! Torunu için süper bir hediye yapmış. Foto albümü gibi ama…
5- Kıskandık çocuğu
6- KÖPEK BALIĞI ÖRMÜŞ AMA BİR SIKINTI VAR SANKİ
7- Türk geleneği sanıyorduk
8- Kedileri seven toruna özel
9- Ah be ninecim o BJ blowlu joblu olan
10- Çok kreatif
11- Aynada selfie
12- 7 yaşındaki torununa almış
13- Aşağıları tıraş ettiysen oralara da inerim yazıyor ama canımız ninemiz bunu çimler vs diye düzgün düşünmüş. O fesatlık bize ait.
14- Kendi fotosunu hediye etmiş (Kalp)
15- Torununun burnu üşümesin diye
Fotoğraflar: Boredpanda