Son Dakika Haberleri: Aldıkları Hediyelerle Torunlarını Trolleyen 15 Süper Babaanne
Son Dakika Komik - İlginç Aldıkları Hediyelerle Torunlarını Trolleyen 15 Süper Babaanne

Aldıkları Hediyelerle Torunlarını Trolleyen 15 Süper Babaanne

1 saat önce

Babaanneler belki de trolleme amaçlı almamışlardır bu hediyeleri ama öyle komikler ki torunları kesin trolleridiklerini hissetmiştir.

Aldıkları Hediyelerle Torunlarını Trolleyen 15 Süper Babaanne, System.String[]

Babaanneler belki de trolleme amaçlı almamışlardır bu hediyeleri ama öyle komikler ki torunları kesin trolleridiklerini hissetmiştir.


Kimisi torunu sanki 5 yaşında gibi davranmış kimisi de 5 yaşındaki torununa 25-30 gibi. Kendini hediye eden de var, ilginç örgüler yapanlar da


2- Bunu örmek yetenek ister



3- Bu babaanne ben sizin önünüzde bunu giymekten utanıyorum deyince torunu bana da al ben de giyicem söz demiş. Sonuç:



4- SÜPER ÖTESİ BABAANNE! Torunu için süper bir hediye yapmış. Foto albümü gibi ama…



5- Kıskandık çocuğu



6- KÖPEK BALIĞI ÖRMÜŞ AMA BİR SIKINTI VAR SANKİ



7- Türk geleneği sanıyorduk


8- Kedileri seven toruna özel



9- Ah be ninecim o BJ blowlu joblu olan



10- Çok kreatif



11- Aynada selfie



12- 7 yaşındaki torununa almış



13- Aşağıları tıraş ettiysen oralara da inerim yazıyor ama canımız ninemiz bunu çimler vs diye düzgün düşünmüş. O fesatlık bize ait.



14- Kendi fotosunu hediye etmiş (Kalp)



15- Torununun burnu üşümesin diye



Fotoğraflar: Boredpanda

Komik - İlginç

Kaynak: TheGeyik

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 07:39 
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