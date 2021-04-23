Aldıkları her kurs onların gelir kapısı oldu - Son Dakika

Aldıkları her kurs onların gelir kapısı oldu

23.04.2021 11:31

Aldıkları her kurs onların gelir kapısı oldu -Halk Eğitim Merkezi'nde kadınların girişimcilik başarısı Ordu'nun Ünye ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından mesleki eğitim kurslarından yararlanmak isteyen vatandaşlara, kurumun il müdürlükleri ve hizmet merkezlerindeki danışmanlar...

Aldıkları her kurs onların gelir kapısı oldu

-Halk Eğitim Merkezi'nde kadınların girişimcilik başarısı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından mesleki eğitim kurslarından yararlanmak isteyen vatandaşlara, kurumun il müdürlükleri ve hizmet merkezlerindeki danışmanlar tarafından kendilerine uygun kurslara yönlendiriliyor. Ünye Halk Eğitim Merkezi tarafından işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine ve işsizliğin azaltılmasına yönelik verilen kurslar bir yandan da ev hanımlarına iş kapısı oluyor.

Özellikle ev hanımlarına özgü mesleki eğitim kurslarına dolu dolu devam ettiklerini söyleyen El Sanatları Kursiyer Hocası Sevgi Tahmaz, "Keçe, Göktürklerden itibaren Türk geleneksel sanatımızdır. Göçebe bir toplum olan Türk milletinin kullandığı koyun ve kuzu yünlerinden oluyor. Keçe ilk tekstil ürünüdür ve Türk obaları ile çadırlarda kullanmıştır. Günümüzde keçe giysilerde de tercih ediliyor. Keçe sanatı deyince aklımıza ilk halı, kilim ve kepenek tarzı ürünler geliyor. Ancak kullanım alanı daraldığı için unutulmaya yüz tutmuş bir meslektir. Kursumuzda 15 kişi var. Ama pandemiden dolayı grubu böldük. Şu ana kadar yaptığımız ürünler 100 adete yakındır. Kursumuzda yelek, ayakkabı, çanta, ev aksesuarları, bebek patikleri ve eldiven yapıyoruz" dedi.

Havlu kenarı, tablo, pano, takı, kemer, çanta ve eskimiş kıyafetleri kursiyerleri ile beraber el sanatlarına dönüştürdüklerini söyleyen Öğretmen Şenay Ateş, "Yetişkinlerle burada onların üretici düşünceleriyle, tekniklerimizi, güçlerimizi ve zevklerimizi birleştiriyoruz. Keçeden giyim aksesuarları ve ev aksesuarları gibi çeşitli ürünler tasarlıyoruz. Şu anda kayıtlı 15 öğrencim var. Koronadan dolayı sağlık en başta gelir sözüyle kursumuza en fazla 5 kişi alabiliyoruz. 15 öğrencimizi günlere bölüp öyle gelmelerini sağlıyoruz. Bütün öğrencilerimiz de öğrenmek için çok hevesliler. Keçi yününü iğneyle döverek tasarladığımız her yere uygulama yapabiliyoruz. Mesela masa örtüsü, havlu kenarı, tablo, pano, takı, kemer, çanta, eskimiş kıyafetlerimizi değerlendiriyoruz. Çamaşır suyu olmuş bir tişörtün üstüne keçe döverek yeniden bir boyut kazandırıyoruz" diye konuştu.

Aldıkları kurslar sonrası evlerinde çalışırken bu işten para kazanan ev hanımlarının da olduğunu söyleyen Köse ve Deri Kursiyer Hocası Sümeyye Öztürk, "Biz Halk Eğimi Merkezi'nde kursiyer hanımlarımızla beraber üretmeye devam ediyoruz. Kendi gelirine destek olan çok kadın kursiyerimiz var. Bir meslek ediniyorlar. Evde çalışıp da bu işten para kazanan çok ev hanımı var. Çanta, cüzdan, kemer, ev aksesuarları, deri panolar, deriden yapılabilecek her şeyi kursumuzda yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Aldıkları her kurs onların gelir kapısı oldu
Aldıkları her kurs onların gelir kapısı oldu
Aldıkları her kurs onların gelir kapısı oldu
Aldıkları her kurs onların gelir kapısı oldu

Halk Eğitim Merkezi, Girişimcilik, Ordu, Ünye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aldıkları her kurs onların gelir kapısı oldu - Son Dakika


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